به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر شنبه در همایش شهرداران استان با اشاره به اینکه سال گذشته میزان رضایت مندی گردشگران از ستاد تسهیل سفرهای نوروزی استان بسیار بالا بود، اظهار داشت: از دستگاه های عضو این ستاد انتظار داریم نقاط ضعف خود در سال گذشته را احصاء کرده و زمینه رضایت مندی گردشگران را فراهم کنند.

وی بر لزوم پرداخت معوقات پرسنل شهرداری در سایر شهرستان ها تاکید کرد و افزود: ۲۴ اسفند روز استقبال از نوروز نامگذاری شده لذا از همه شهرداری های استان انتظار داریم با آمادگی کامل به استقبال نوروز رفته و شرایط مطلوب پذیرش مهمانان نوروزی را فراهم کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه پنج ساله شهرداری های استان بیان داشت: از شهرداران استان خواسته می شود در صورت نبود کارشناس توانمند در بدنه شهرداری از کارشناسان دیگری برای تهیه برنامه پنج ساله خود استفاده کنند.

اصلانی خواستار حسابرسی درآمد سال ۹۴ شهرداری های استان شد و افزود: برخی شهرداری ها هنوز حسابرسی خود را انجام نداده اند از آن ها درخواست می شود هرچه زودتر نسبت به انجام حسابرسی خود اقدام کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر نصب سیستم های نرم افزاری در تمام شهرداری های استان تا پایان خردادماه سال ۹۵ تاکید کرد و گفت: با نصب سیستم های نرم افزاری در شهرداری ها کارها در اسرع وقت انجام شده و ضمن رضایت مندی ارباب رجوع هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت لذا اگر شهرداری تا خرداد آینده سیستم مربوطه را نصب نکند عملیات دستی آن ها به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود.

اصلانی با تاکید بر اینکه نباید پیشنهادات غیر قانونی و مغایر با قوانین از سوی شهرداری ها به شوراهای اسلامی ارسال شود، ادامه داد: پیشنهادات ارائه شده به شوراهای اسلامی شهر باید جامع و منطبق با قوانین باشد تا شورا نتواند از شهرداری ها خرده بگیرند لذا هرچه قدر موارد ارسالی شهرداری در کمیته انطباق مردود تلقی شود نشانه اشرافیت و تفاهم بین شهرداری و شورای شهر خواهد بود.

وی با بیان اینکه سلایق و نظرات اعضاء شوراهای شهر واحد نیست، عنوان کرد: از شهرداران خواسته می شود به جای موضع گیری علیه اعضای شورا سعی کنند در سایه تفاهم با آن ها همکاری کنند زیرا تا مصوبات شهرداری به تائید شورا نرسد نمی توانند اقدامی کنند.

اصلانی افزود: معمولا گزارشاتی که دال بر شکواییه شهرداران از اعضاء شورا است زمانی به دفتر امور شهری واصل می شود که درگیری بین شهردار و اعضاء شورا صورت گرفته و منتج به استیضاح شهردار شده است که این کار درستی نیست لذا شهرداران هرجا احساس کردند اعضای شورا اشتباه می کنند مستندات را به دفتر امور شهری استانداری منعکس کنند.

وی خطاب به شهرداران گفت: هرگاه احساس شد اعضای شورای اسلامی شهرها خطا کرده و مصوباتی بر خلاف قانون به شما دیکته و تحمیل می کنند موضوع را به دفتر امور شهری منعکس کنید.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم استفاده از مصالح مناسب در اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد و بیان داشت: دوام پروژه ها در شهرداری ها کم بوده و پیاده روهای سطح شهرها فاقد مشخصات فنی بوده که این مشکل اصلی اکثر شهرداری های استان است لذا باید تیمی برای آسیب شناسی پروژه های بی کیفیت و بی دوام ساخته شده توسط شهرداری ها تشکیل شود.

اصلانی با بیان اینکه نظارت روی ساخت و سازهای صورت گرفته در استان در قسمت پلیس ساختمانی بسیار ضعیف است، عنوان کرد: ناظرین شهرداری برخوردهای لازمه را در امر ساخت و ساز انجام نمی دهند و جلوی ساخت یک پروژه بی کیفیت گرفته نمی شود لذا تخلفات ساخت و ساز شهر را به ویرانی می کشاند.

وی با اشاره به اینکه شهرداران نباید به جریمه های ماده ۱۰۰ دل خوش کنند، ادامه داد: مطرح شدن یک پروژه در کمیسیون ماده ۱۰۰ و جریمه های در نظر گرفته شده برای آن مشکلات آن را حل نمی کند زیرا هزینه هایی که بابت تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری ها تحمیل می شود چندین برابر بیشتر از درآمدهای درآمدهایی است که از این کمیسیون عاید شهرداری می شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم راه اندازی حوزه معاونت فرهنگی در شهرداری های استان تاکید کرد و گفت: ساخت و سازهای اصولی موجبات فرهنگ درست کار کردن در شهر را مهیا می کند پس باید فرهنگ ساخت و ساز را در شهرها آموزش داد.