به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حسین صفری با اشاره به اهمیت تامین راه‌های دسترسی و حمل و نقل و ترافیک افزود: اگرچه سرعت کارهای عمرانی در شهر آفتاب در بعضی حوزه‌ها مناسب است، اما در موضوعات مذکور نیاز به توجه بیشتر دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در فعالیت‌های عمرانی در مجموعه شهر آفتاب به منظور برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: شهرداری تهران اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده است با این حالب باید توجه داشت آماده سازی محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خصوصا اقدامات زیرساختی و عمرانی نیاز به کار شبانه روزی واحد‌های عمرانی شهرداری تهران دارد.

صفری افزود: همچنین در موضوعات فراوانی اعم از نحوه ورود خودروها، استقرار خودروهای بازدیدکنندگان و ناشران، ایجاد پایانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی، استقرار اتوبوس‌های دانشجویان شهرستان‌ها و... برنامه ریزی شده که هر چه سریعتر باید اقدامات عمرانی این بخش‌ها نیز آغاز شود.

مدیرکمیته اجرایی با اشاره به آمار تردد خودروها در مسیر بزرگراه خلیج فارس عنوان کرد: در حال حاضر بنا بر اعلام نظر کارشناسان در روزهای عادی به طور میانگین ۷۰ هزار خودرو از عوارضی تهران- قم تردد می‌کنند و در روزهای سه شنبه و دور روز آخر هفته تعداد خودروها به ۱۲۰ هزار دستگاه افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نیز باید مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

وی افزود: نیازهای نمایشگاه که شامل نیازهای زیرساختی اعم از برق، مخابرات، اینترنت و آی تی است و همچنین امکانات رفاهی اعلام شده که توسط شهرداری در دست اقدام است و درخواست ما این است که در این حوزه هم سرعت و توجه بیشتری صورت گیرد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.