منافع مشترک ایران و ترکیه در استقرار صلح و امنیت در کل منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (شنبه) در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ترکیه با اشاره به مسائل و مشکلات منطقه خاطرنشان کرد: منطقه ای که ایران و ترکیه در آن قرار دارند با مسائل پیچیده ای روبرو است و متاسفانه گروه های تروریستی امنیت و ثبات منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند.

وی با تاکید براینکه منافع مشترک ایران و ترکیه در استقرار صلح، ثبات و امنیت در کل منطقه است گفت: در مذاکرات خصوصی با نخست وزیر ترکیه و در نشست مذاکرات مشترک در خصوص مسائل دو جانبه و مسائل منطقه ای گفتگوهای مفیدی میان دو هیات انجام شد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته میان وزرای دو کشور درخصوص زمینه های همکاری فی مابین خاطرنشان کرد: دو کشور از زمینه های همکاری های مختلفی در حوزه های نفت، انرژی، حمل و نقل، گمرک و گردشگری برخوردار هستند و وزرای دو کشور نتایج گفتگوهای خود را در مذاکرات مشترک اعلام کردند.

جهانگیری افزود: ترکیه یکی از مقصدهای مهم گردشگری ایرانیان است و ما امیدواریم گردشگران ترکیه نیز به ایران سفر کنند و سرمایه گذاران این کشور هم نسبت به سرمایه گذاری در ایران اقدام نمایند.

وی با یادآوری هدف گذاری 30 میلیارد دلاری برای مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه افزود: قرار است ماه آینده کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در ترکیه برگزار شود و تمام موانع برای دستیابی به این هدف گذاری شناسایی و برطرف گردد.

نخست وزیر ترکیه نیز در این مصاحبه مطبوعاتی مشترک با تبریک توافق هسته ای ایران گفت: پس از این توافق زمینه مساعدی برای گسترش مناسبات میان دو کشور فراهم شده است.

احمد داوود اوغلو با بیان اینکه ایران در دوران تحریم در شرایط سختی قرار داشت افزود: ترکیه در این دوران با تمام توان در کنار ایران بود و دوستی خود را به ایران ثابت کرد.

وی ادامه داد: دوستان واقعی در شرایط سخت خود را نشان می دهند و امروز که فشارها و تحریم ها از پیش روی ملت ایران برداشته شده ترکیه بیش از هر کشور دیگری خوشحال است.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به هدف گذاری 30 میلیارد دلاری و توافقات انجام شده برای توسعه همکاری ها در زمینه انرژی، گردشگری، تجاری و حمل و نقل خاطرنشان کرد: باید اقتصاد دو کشور را به یکدیگر پیوند دهیم تا هر دو کشور از منافع آن منتفع شوند.

وی با اشاره به ظرفیت بزرگ ایران در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: ایران به همان میزان که از ذخایر انرژی برخوردار است، از فرهنگ، تاریخ و تمدن غنی نیز برخوردار است و همکاری های دو کشور در زمینه گردشگری می تواند نتایج مثبت برای هر دو کشور داشته باشد.

نخست وزیر ترکیه افزود: وقتی ایران و ترکیه می توانند روابط دو جانبه خود را ارتقاء‌دهند، قادر خواهند بود موانع سیاسی منطقه را نیز از پیش رو بردارند.

وی افزود: همکاری ایران و ترکیه برای پایان دادن به خونریزی های منطقه و درگیری های فرقه ای بسیار مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه البته ممکن است در برخی موضوعات منطقه تفاوت در دیدگاه ها داشته باشیم تصریح کرد: ایران و ترکیه باید با همکاری یکدیگر مانع از ورود بیگانگان به منطقه شوند زیرا صلح و ثبات پایدار در منطقه با همکاری ایران و ترکیه قابل تحقق خواهد بود.