برگزاری ۳۵ عنوان ویژه برنامه هفته گرامیداشت شهدا در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن فریدون صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بنیاد شهید استان سمنان ضمن اشاره به ضرورت معرفی هر چه بیشتر شهدا و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: روز ۲۲ اسفند ماه که در سالهای گذشته به نام روز بنیاد شهید نامگذاری شده بود در راستای ترویج بیشتر فرهنگ شهادت توسط شورای انقلاب فرهنگی به نام روز گرامی داشت شهدا تغییر کرد و تلاش می شود در این هفته شهید و شهادت در بین آحاد جامعه بیشتر معرفی شود.

وی به برنامه های این هفته در استان سمنان اشاره داشت و افزود: دیدار جمعی از اعضای خانوادهای شهدا و ایثارگران و همچنین کارکنان بنیاد شهید با نماینده ولی فقیه در استان و همچنین ائمه جمعه شهرستانها از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان برگزاری همایش ادبیات پایداری، رونمایی از کتابخانه ایثار وشهادت در کتابخانه عمومی مرکز سمنان، ایجاد نمایشگاه عکس وکتاب بنام ولایت وشهداء، دیدار با خانواده شهداء وایثارگران، غرس نهال به یاد شهدای مدافع حرم، برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در ۲۱ حسینیه شهید، غبار روبی مزار شهدا برای تجدید میثاق با شهدا از برنامه های این هفته در استان سمنان عنوان کرد.

فریدون همچنین از برگزاری یادواره های شهدا در هفته بزرگداشت شهید در استان سمنان خبر داد وگفت: تقدیر از خادمان شاهد و ایثارگر، مسابقه نقاشی، تصویرسازی، مقاله نویسی شهدا در مدارس، اهتزار پرچم در گلزارهای شهدا و برگزاری مسابقات ورزشی برای جامعه شاهد و ایثارگر برنامه ریزی شده است.

وی از پخت سمنو به یاد شهدا مانند سنوات گذشته در استان سمنان خبر داد و گفت: این آیین نیز با توجه به نزدیکی به نوروز، در استان برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان از اعزام راویان ایثار شهدا در این هفته به مدارس استان خبر داد و اضافه کرد: در این هفته، سخنرانی از سوی پیام آوران ایثار و شهادت برگزار می شود.

فریدون از افتتاح باشگاه بدن سازی در مجتمع ایثار سمنان نیز خبرداد و اضافه کرد: اجرای نمایش خیابانی با مضمون ایثار وشهادت، برگزاری دعای کمیل در مراکز فرهنگی، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، ایجاد ایستگاه سلامت در نماز جمعه، عیادت از والدین شهداء و ایثارگران بستری در بیمارستان ها از دیگر برنامه های این هفته است.

وی اضافه کرد: به نسبت جمعیت، سمنان در تقدیم شهدا سومین استان کشور، از نظر تعداد جانبازان دومین استان کشور، در تعداد رزمنده و ایثارگر رتبه اول کشور و کمترین تعداد آزاده به نسبت جمعیت رزمنده اعزامی را در کشور دارا است.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان تعداد شهدای استان را سه هزار شهید، ۲۴۶آزاده دوران دفاع مقدس، جانبازان را هفت هزار و ۵۰ نفر اعلام کرد وگفت: در استان سمنان۴۵ جانباز شهید و۵۱۰ جانباز متوفی داریم.

فریدون اقتدار و اعتبار نظام را مرهون فداکاری شهیدان و ایثارگران دانست و افزود: استواری نظام مقدس جمهوری اسلامی از خون پاک بیش از ۲۲ هزار شهید والامقام این کشور سرچشمه می گیرد و از این رو باید بکوشیم سیره این شهدا را به نسل های امروز که دوران انقلاب و دفاع مقدس را از نزدیک درک نکرده اند، بشناسانیم.