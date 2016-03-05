سرقت بردن نمونه سلول های بنیادی دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسوایی دانشگاهی که چندی پیش با اثبات غیر واقعی بودن نتایج محقق ژاپنی به نام اباکاتا آغاز شده بود، اینک با ادعای مرکز Riken‌ مبنی بر سرقت برخی نمونه های سلول های بنیادی اش در همان زمان و بازجویی پلیس از این محقق دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

محقق اخراجی مرکز Riken به نام هاروکو اباکاتا اخیرا تحت یک بازجویی در ارتباط با سرقت نمونه های سلول های بنیادی از کارفرمای سابقش در انستیتو Riken‌ در کوبه قرار گرفته است.

پلیس ژاپن در این زمینه می گوید: اگرچه مرکز Riken‌ در این مورد شکایتی را مطرح نکرده است اما خانم اباکاتا به دلیل شکایتی که یکی از همکاران و پژوهشگران سابق Riken‌ از وی تنظیم کرده است برای پاسخ دهی به اداره پلیس احضار شد.

این شکایت نامه ادعا دارد که فردی در آوریل ۲۰۱۱، سلول های بنیادی جنینی را از آزمایشگاه در کوبه به سرقت برده است و این زمانی است که اباکاتا هنوز برای Riken کار می کرده است. وی در دسامبر ۲۰۱۴ مجبور شد این مرکز را با رسوایی ترک کند.

در فوریه گذشته Riken‌ تصمیم گرفت به دلیل آن چه عدم صداقت علمی در زمینه کشف سلول های پرتوان شده به دلیل یک محرک، نامیده شده اباکاتا را از آن مرکز اخراج کند.

اباکاتا نویسنده اصلی مقالاتی بود که در ژانویه ۲۰۱۴ در Nature به چاپ رسیده بود. این مطالعه در ابتدا کشفی بسیار موفقیت آمیز و حائز اهمیت به نظر می رسید اما خیلی زود سوالات در مورد این مطالعه شروع شد و عدم موفقیت در تکرار این نتایج به رسوایی این محقق، منجر شد و مجله Nature‌ مقالات وی را از درجه اعتبار ساقط کرد.

بعد از این که محققین موفق به تکرار این نتایج نشدند به این نتیجه رسیدند که احتمالا آن چه اباکاتا آن را STAP cells‌ نامیده است همان سلول های بنیادی جنینی هستند و در واقع چیزی به نام STAP cells‌ وجود خارجی ندارد.

یک ویال با لیبل سلول های بنیادی جنینی در زمان بررسی ها در آزمایشگاه اباکاتا کشف شد اما وی مخلوط کردن سلول ها با این سلول های بنیادی جنینی را انکار کرد. ماه گذشته اباکاتا کتابی جنجالی را در همین زمینه منتشر کرد.