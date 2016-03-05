نهادینه کردن کارهای بزرگ درحوزه فرهنگ نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در نشست کمیته حجاب و عفاف استان با بیان اینکه این امر به برنامه ریزی و فعالیت همه دستگاه ها نیاز دارد، افزود: دستگاههای فرهنگی در این خصوص پیشرو بوده و باید با برنامه ریزی در این راستا گام بردارند.

وی تصریح کرد: در این راستا هدفمند کردن برنامه های فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از زیر بنایی ترین امور فرهنگی با مشارکت همه دستگاه ها بخصوص دستگاه های فرهنگی امکان پذیر است.

محمدی افزود: بد حجابی و بی عفتی امری مذموم و نکوهش شده است و حجاب تا زمانی که در خانواده است، فردی است اما همین که جنبه عمومی پیدا کرد، الزامات اجتماعی، فرد را مقید به رعایت شئونات اسلامی می کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با یک راهبرد اسلامی و تداوم انقلاب مبتنی بر پایه ها و اصول الهی و اصل حاکمیت قانون و فرهنگ عفاف و حجاب و فرهنگ ایثار و شهادت است.

محمدی با بیان اینکه فرهنگسازی در این راستا با ارشاد و رهنمودهای افراد متعهد، بزرگان و صاحبنظران و برنامه ریزی برنامه ریزی محقق می شود، اظهار داشت: با راهکار مناسب می توان حجاب را در جامعه نهادینه و جامعه را ملزم و متقاعد به استقبال از عفاف و حجاب کرد.

وی افزود: حجاب و عفاف کرامت، عزت و شرافت انسانی است که در این راستا نیازمند نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب فردی در خانواده، اجتماع و جامعه هستیم.

معاون سیاسی وفرهنگی استاندار تاکید کرد: مدارس بهترین پایگاه برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب هستند و باید با ارائه راهکار منطقی این باور را در همه سطوح جامعه ایجاد کرد و این ارزش الهی را گسترش داد.

محمدی افزود: رعایت حجاب و عفاف تنها مختص زنان نیست و مردان جامعه نیز باید عفیف باشند.