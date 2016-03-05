طرح نوروزی هلال احمر در کرمان اجرا می شود

علی گنج کریمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: نیروهای هلال احمر در تمام ایام سال آمادگی کامل برای خدمات رسانی به مردم را دارد و در همین راستا در ایام نوروز این خدمات را برای مسافران تشدید می کند و طرح نوروزی در کرمان اجرا می شود.

وی افزود: طی هفته گذشته امدادگران هلال احمر توانستند با اقدام به موقع ۱۶ نفر را که در برف و کولاک گرفتار شده بودند را نجات دهند.

گنج کریمی ادامه داد: در هفته گذشته امداد گران در عملیاتهای مختلف به آسیب دیدگان در ۳۶ حادثه امداد رسانی کردند که نتیجه آن کمک رسانی به ۱۱۸ نفر در مناطق مختلف استان کرمان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: در این عملیاتها به خصوص در برف کولاک و جاده های استان ۴۷ نفر اسکان اضطراری داده شده اند.

وی از مردم خواست در هنگام مسافرت اقدامات پیشگیرانه را از جمله چک کردن سیستم گرمایشی و وجود البسه مورد نیاز را مد نظر داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه به زودی سفرهای نوروزی آغاز می شود از مردم می خواهیم به توصیه های امدادی توجه لازم را داشته باشند.