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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹

یک مقام مسئول دولتی خبرداد:

تدوین برنامه سوم ملی آمار/ ایجاد نظام جامع ثبت آمار

تدوین برنامه سوم ملی آمار/ ایجاد نظام جامع ثبت آمار

رئیس مرکز آمار وزارت کار از برنامه ریزی برای تدوین برنامه سوم ملی آمار کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله نصیری در خصوص جایگاه شورا و هماهنگی فعالیت های آماری وزارت کار و سازمان های وابسته گفت: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال آتی بخشی از نیازهای تمام دستگاه های اجرایی کشور را تامین می کند.

رئیس مرکز آمار وزارت کار اظهارداشت: همچنین تدوین برنامه سوم ملی آمار کشور (مقارن با برنامه ششم توسعه) در دستور کار است. در ادامه طرح، ایجاد نظام جامع ثبت آمار ایران مطرح شد و پس از آن اعضا در خصوص نحوه مشارکت و همکاری وزارت متبوع و سازمان های وابسته اظهار نظر کردند.

بررسی تشکیلات آماری و نحوه ارتقا و توسعه فعالیت ها و تقویت منابع انسانی متخصص نیز از جمله موارد طرح شده در این جلسه بود. چگونگی ارتقای آمارنامه ملی و استانی و سازگاری آمارهای ملی و استانی مندرج در آمارنامه ها نیز از جمله مباحث مورد بررسی در این جلسه بود که تصمیمات لازم در خصوص چگونگی استخراج و ارائه جداول مورد نیاز توسط سازمان های وابسته در دو سطح ملی و استانی اتخاذ شد.

کد مطلب 3573164

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