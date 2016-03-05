آحاد جامعه برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر شنبه در آئین جشن درختکاری به بهانه غرس ۶۷۵ نهال زیتون به یاد شهدای والامقام شهرستان دامغان، به میزبانی بوستان شهدای دانشگاه آزاد اسلامی این شهر، با تاکید بر ضرورت گسترش و ترویج فرهنگ درخت و درختکاری در جامعه، ابراز داشت: منابع و ثروت ملی از نعمت های بزرگ الهی است که خداوند رحمان و رحیم برای ما انسان ها ارزانی داشته است.

وی از درختکاری به عنوان یک کار مقدس و با ارزش در جامعه یاد و اظهار داشت: درختکاری از باقیات و صالحات بوده و این حرکت مقدس و با ارزش از یک جایگاه ویژه برخوردار است و در آیات و روایات نیز برکاشت درخت و فرهنگ درختکاری تاکید شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان گفت: جنگل، مرتع و پوشش گیاهی در طبیعت، نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک و کویر زدایی دارد، بنابر این مردم هر چه می توانند باید با کاشت درخت در انواع سازگار با محیط، آب و هوا و نگهداری بهینه از آن بکوشند.

حسینیان افزود: آغاز هفته درخت و درختکاری و منابع طبیعی با یاد و نام مبارک شهدا یک کار با ارزش و با اهمیت بوده و این حرکت نشان از این دارد که ما به شهدا مدیون هستیم و باید از این طریق دین خودمان را به مقام رفیع و والای شهدا ادا کنیم.