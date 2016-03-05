 خاکستر نیشکر از تهدیدهای زیست محیطی اهواز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم نمادین پاکسازی عمومی معابر و خیابان های شهر اهواز در جاده ساحلی کیانپارس اظهار کرد: حق شهروندان است که محیط زیست پاک و سالم داشته باشند و این بر مسئولان تکلیف شده است.

وی افزود: کیفیت زندگی شهروندان به حفظ محیط زیست پاک هم ارتباط دارد. بنابراین برای داشتن یک زندگی با کیفیت لازم است که به مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای داشته باشیم.

شهردار اهواز تصریح کرد: موضوع خاکستر نیشکر به هر صورت یکی از تهدیدهای زیست محیطی شهر اهواز است. این تهدید را مردم شهر در کنار سایر آلودگی ها از جمله ریزگردها شاهد هستند.

موسوی بیان کرد: باید برای رفع چنین تهدیدهایی یک سری اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم. یکی از این اقدامات توسعه فضای سبز شهری است که اگر کمربند سبز بیش از هفت هزار و ۲۰۰ هکتاری اهواز خیلی موفق خواهیم شد.

وی در ادامه بیان کرد: برای اجرایی شدن طرح کمربند سبز اهواز فقط استانداری خوزستان و شهرداری به تعهدات خود عمل کردند و اگر سایر ادارات نیز به تحقق تعهدات خود بپردازند، اجرای طرح رشد بیشتری خواهد داشت.

شهردار اهواز خبر داد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت عنوان راهیان نور برای حضور در خوزستان ثبت نام کرده اند.

موسوی با اشاره به اینکه اگر ادارات مختلف با درختکاری اقدام به توسعه فضای سبز شهری مجاور خود کنند، گفت: موضوع نظافت شهری مسئله بسیار مهم و از جمله وظایف شهرداری است. در حال حاضر بیش از پنج هزار کارگر در بخش های خدماتی و نظافتی شهداری اهواز داریم که کار نظافت شهری را بر عهده دارند.

وی عنوان کرد: همانطور که هر کدام از شهروندان اقدام به خانه تکانی می کنند شهر هم باید خانه تکانی شود. شهروندان در نظافت و پاکسازی شهر خود نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

شهردار اهواز یادآور شد: در شهر اصفهان هر سه روز یک بار زباله ها را جمع آوری می کنند ولی در شهر اهواز حتی روزی دو بار هم جمع آوری زباله انجام می شود که این مسئله هزینه ای دو یا سه برابری را به ما تحمیل می کند.

موسوی تأکید کرد: در صورت کاهش زمان های جمع آوری زباله می توانیم هزینه های این بخش را به اجرای کارهای عمرانی اختصاص دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان دیگر این برنامه مانور هفته سلامت، بهداشت و محیط زیست خوزستان بود.

بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف، پاکبانان، محیط یاران و مربیان بهداشت در این برنامه حضور داشتند.

شهردار اهواز به همراه تمامی معاونان و اعضای شورای شهر با لباس پاکبانان و به صورت نارنجی پوش در این برنامه حضور پیدا کردند. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز زحمات بسیاری را برای برگزاری این برنامه متحمل شد ولی برنامه با تاخیری ۹۰ دقیقه ای شروع شد.