محمود پاک‌نیت که این روزها مشغول بازی در سریال «پریا» به کارگردانی حسین سهیلی زاده است به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه از سه ماه و نیم پیش آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی درباره داستان این سریال و نقشی که بازی می کند، توضیح داد: نمی توانم توضیح زیادی درباره قصه سریال بدهم ولی درباره نقشم می توانم بگویم نقش مردی به نام حسین آقا را که همسرش را از دست داده و به شغل ماهی فروشی مشغول است، ایفا می کنم.

این بازیگر افزود: پدر دارای دو فرزند است که دخترش ازدواج کرده و پسرش همراه او زندگی می کند. این پدر نگران این موضوع است که برخی مشکلات جامعه زندگی پسرش را تحت تاثیر قرار دهد.

بازیگر سریال «پریا» در پایان دلیل پذیرفتن این نقش را متفاوت بودن آن با سایر بازی های خود، گیرا و دلنشین بودن داستان و قصه ای که دارای گره و تعلیق های فراوان است، عنوان کرد.

حسین آقا دختری به نام گُلی دارد که چند سالی است ازدواج کرده و زندگی خوب و آرامی دارد اما کیوان پسر حسین آقا، مجرد است و رابطه خوبی با پدرش ندارد. این مساله تبدیل به دغدغه ای بزرگ برای حسین آقا شده و ماجراهایی را در داستان پدید می آورد. همچنین در این سریال قصه دختری به اسم پریا روایت می‌شود که پس از چند سال دوری به ایران باز می گردد و در شرایطی که همچنان از رابطه قبلی خود سرخورده است وارد رابطه جدیدی با پسرخاله اش به اسم کیوان می شود.

مجموعه «پریا» به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه قرار است از شبکه سه سیما روی آنتن برود.

لادن مستوفی، محمود پاک‌نیت، عمار تفتی، هادی قمیشی، امیرحسین آرمان، افسانه بایگان، امیر رضا دلاوری، کمند امیر سلیمانی، رامتین خداپناهی از جمله بازیگران این سریال هستند.