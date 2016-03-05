به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ذوبآهن، ضمن تشکر از اصحاب رسانه برای پوشش خبری مراسم یادبود مرحوم دارستانی در خصوص بازی برابر ذوبآهن، گفت: ذوبآهن تیم قابل احترامی است و روند رو به رشد و خوبی را در جدول داشته است. این تیم هم سال گذشته و هم امسال جزو نمایندگان ایران بوده و من برای آنها آرزوی موفقیت میکنم.
وی افزود: با توجه به این شرایط، همه بازیکنان و کادر فنی همقسم شدیم تا پیروزی در این بازی را به روح مرحوم دارستانی و خانوادهشان تقدیم کنیم و با استفاده از امتیاز میزبانی، این مسابقه را ببریم. قطعاً اگر بتوانیم این بازی را ببریم، میتوانیم تا جایگاه چهارم جدول در بدترین شرایط روحی و روانی بالا بیاییم.
منصوریان ضمن اشاره به مشکلات مالی تیم نفت، گفت: رایزنیهایی انجام شده، اینطور نیست که کسی بگوید به فوتبال علاقه ندارد و به احساسات ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تهرانی آسیب بزند. ما نمیخواهیم کاری که با تیمهایی مانند بانک ملی، بانک تجارت، شاهین، دارایی، کیان، پاس و ... شد، برای ما هم این اتفاق بیفتد. بازیکنان ما با علاقه زیادی کار را دنبال کردند و در عربستان با پیروزی برابر الأهلی، سه بار «یا حیدر» گفتند. کمتر تیمی میتواند به این کار بزرگ دست بزند؛ اما ما این کار را انجام دادیم. ما بعد از ۴۵ سال تحمل نداریم که اگر کسی بگوید از فوتبال خوشش نمیآید، تیمی از فوتبال حرفهای خارج شود. ما از همه جوانب حتی تأمین هتل مشکل داریم.
وی درباره پوشیدن پیراهن مشکی توسط نفتیها برابر بازی با ذوبآهن تصریح کرد: من این موضوع را به باشگاه پیشنهاد دادم. هنگامی که مرحوم هادی نوروزی فوت کرد، پرسپولیس مشکی پوشید و ما هم به تبعیت از این کار زیبا، این کار را انجام خواهیم داد و عکس مرحوم دارستانی را در قسمت چپ لباسمان ترسیم خواهیم کرد و خط زرد هم در قسمتی از پیراهنمان خواهیم کشید. ما اگر اجازه دهند این کار زیبا را انجام خواهیم داد. مرحوم دارستانی در چندین رشته؛ والیبال، بسکتبال و بدنسازی برای ما افتخارآفرینی کرده است و از چند باشگاه باید مورد تقدیر قرار بگیرد.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در رابطه با بحث میزبانی تیمهای ایرانی در آسیا و ادعای عربستانیها، گفت: عربستانیها پرت و پلا زیاد میگویند. ما دغدغهای در این باره نداریم. من پیش از بازی تیمم برابر الجیش، شخصاً به هتل آزادی رفتم و با صبری لاموشی (سرمربی الجیش) دقایقی صحبت کردم و با هم قدم زدیم و ایشان هم از این کار تعجب کرده بود. ایشان اعلام کرد در کمتر کشوری آدم مشهور میتواند به راحتی در سطح شهر قدم بزند و باید بادیگارد داشته باشد اما در ایران به خوبی و به راحتی افراد مشهور در بین مردم تردد میکنند. فکر میکنم آنها به ما حسادت میکنند.
منصوریان در پاسخ به این پرسش که آیا جایگزینی برای مرحوم دارستانی در نظر خواهید گرفت؟ گفت: خیر؛ مرحوم دارستانی جایگزینی نخواهد داشت. ما طی ۲۲ ماهی که با ایشان همکاری کردیم، از تمام برنامههای جلسات تمرینی، فیلم و برنامه داریم و پلن این مربی را نیز در اختیار داشتیم و تنها مشکل این است که وظیفه نفت و دستیارانم بیشتر خواهد شد که این برنامهها را پیدا کنیم.
وی در رابطه با اینکه برای بازی فردا بازیکن محروم یا مصدومی دارند یا خیر؟ گفت: هیچ بازیکن مصدومی همانطور که گفتم، نداریم و تنها محمد دانشگر محروم است و نمیتواند ما را در این مسابقه همراهی کند.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در رابطه با صحبتهای جوادی مبنی بر عدم علاقه برای دارا بودن تیم در لیگ برتر، گفت: راستش را بخواهید من از صحبتهای آقای جوادی نگران شدم. این مقام مسئول دیروز و پس از مراسم مرحوم دارستانی اعلام کرد که ورزشی نیست و علاقهای هم به تیمداری ندارد. ما کار را با علاقه جلو بردیم اما با شنیدن این حرفها، دل ما خالی شد.
منصوریان گفت: ما دو سال در این تیم زحمت کشیدیم و راستش را بخواهید هدفم این بود که میخواستیم زردی مانند سپاهان درست کنیم. البته هنوز هم برای این موضوع دیر نیست، چرا که هر دو تیم در شرایط بحرانی در جدول، وضعیت مشابهی دارند.
وی ضمن اشاره دوباره به صحبتهای مدیرعامل شرکت ملی نفت، گفت: من در بخشی از صحبتهای جوادی خواندم که ایشان گفته تیم را سرپا نگه میداریم تا به جای مناسبی واگذار کنیم که در این صورت بزرگترین لطمه به مردم تهران وارد میشود.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان در رابطه با اینکه ممکن است مسئولان شرکت ملی نفت میخواهند مدیرعامل مورد علاقهشان را بیاورند، گفت: من در این مورد چیزی نشنیدهام و تنها صحبتهای جوادی را شنیدم که اعلام کرده بود به ورزش علاقهای ندارد که در این صورت این موضوع دردناک است.
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