امروز در اهواز بیش از هر چیز به سلامت نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، خورشیدی پیش از ظهر امروز در مراسم نمادین پاکسازی عمومی معابر و خیابان های شهر اهواز در جاده ساحلی کیانپارس اظهار کرد: در آستانه نوروز هستیم و طبیعت لباس نو بر تن می کند، امروز همگی نارنجی پوش در برنامه حضور پیدا کردیم تا پیام های مختلف را برسانیم.

وی افزود: یکی از پیام ها این است که دست اندرکاران سلامت و بهداشت بدانند خدمات آنها از چشم مردم دور نمی مانند. به خدمات این افراد ارج می نهیم و قطعا پاداش آنها نزد خدای تبارک و تعالی محفوظ است.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: امروز در خوزستان و اهواز بیش از هر چیزی به سلامت نیاز داریم و گزارش هایی که در این حوزه به گوش می رسد، اصلا خوب نیست.

خورشیدی با بیان اینکه امروز بیش از هر چیز دیگری باید بر سلامت تاکید داشته باشیم چون بدون سلامت نمی توان به حوزه های دیگر پرداخت و در سایر فعالیت ها موفق بود، عنوان کرد: هر چند که تولید مهم است اما مسئولان بیش از هر چیز دیگری باید به فکر سلامت مردم باشند.

عضو شورای شهر اهواز خبر داد: طی چند وقت اخیر در مناطق باهنر، سپیدار و یا رسالت مسئله خوبی پیش نیامد و سطح خیابان ها پر از خاکستر شد. در هر صورت امیدوارم دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.

خورشیدی با تاکید بر لزوم تامین سلامت برای شهروندان گفت: فضای سبز فعلی در منطقه گرمی مانند اهواز اصلا جوابگو نیست. البته حرکت خودجوش بسیار زیبایی را در اهواز شاهد بودیم که برخی افراد تعداد مختلف درختان را به نام کسانی که از بیماری سرطان فوت کردند، می کارند.

وی خواستار شد: از تمامی پیمانکارانی که نیروهای خدماتی متعددی در پاکسازی و یا بخش فضای سبز شهرداری اهواز دارند انتظار داریم که تا قبل از عید نوروز مطالبات این کارگران را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان دیگر این برنامه مانور هفته سلامت، بهداشت و محیط زیست خوزستان بود.

