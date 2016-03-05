لزوم مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراد شیخ ویسی امروز شنبه در مراسم نمادین روز درختکاری که در پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد، اظهار داشت: غرس یک میلیون و ۴۷۰ هزار اصله نهال در سراسر استان کرمانشاه طی هفته منابع طبیعی انجام می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مساحت پوشش جنگلی سطح استان را ۵۲۷ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: این میزان بیانگر این است که ۲۰ درصد مساحت استان را پوشش جنگلی فراگرفته که یک چهارم پوشش جنگلی بلوط استان نیز دچار خشکیدگی شده است.

شیخ ویسی در ادامه با بیان اینکه ۹۳ درصد جنگل‌های استان کرمانشاه شاخه زاد هستند، گفت: متاسفانه شاخه زاد بودن چالش پیشروی جنگل‌های زاگرس است و اگر اقدامات محافظتی صورت نگیرد تا چند دهه دیگر از بین می‌روند.

وی در ادامه تغییر شرایط اقلیمی و وجود پدیده ریزگردها را از عوامل نابودی جنگل‌های زاگرس عنوان کرد و گفت: شدت خشکیدگی جنگل‌های بلوط استان تا ۴۰ درصد هم می‌رسد.

شیخ ویسی همچنین آتش سوزی را دیگر عامل نابودی حیات جنگل‌های زاگرس عنوان و بیان کرد: سالانه بیش از ۱۰۰۰ هکتار از پوشش جنگلی استان دچار حریق می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه احیای جنگل‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال به طول می‌انجامد، خواستار توجه بیش از پیش مردم در حفظ منابع طبیعی استان شد و اظهار کرد: منابع طبیعی نعمت خدادادی است و باید قدر این نعمت را بدانیم.

وی بیان کرد: توسعه کشاورزی دیم از مسائل و مشکلات عرصه منایع طبیعی است و متاسفانه سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ هکتار از سطح منابع طبیعی و جنگلی استان مورد دست اندازی واقع شد و پرونده‌هایی برای متخلفان تشکیل شد.

این مسئول با اشاره به فعالیت ۳۰ سمن زیست محیطی در استان کرمانشاه سمن‌ها و به ویژه سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی را حافظان خوبی برای منابع طبیعی دانست و تاکید کرد: برخی از سمن ها تا ۴ هزار عضو نیز دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در پایان بیان کرد: با توجه به امکانات محدود اداره منابع طبیعی، مشارکت مردم در حفظ طبیعت خدادادی مورد تاکید ما است و رویکرد دولت نیز واگذاری بخشی از امور حفاظتی منابع طبیعی به مردم است