هلاکت ۱۷ تروریست در شرق الرمادی/ دستگیری یک سرکرده داعش در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای عراقی موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن حمله گروه تروریستی داعش به شرق الرمادی، ۱۷ نفر از اعضاء این گروهک تکفیری را به هلاکت برسانند.

همچنین نیروهای امنیتی عراق یکی از فرماندهان داعش را در منطقه الیوسفیه واقع در جنوب بغداد دستگیر کردند.

در همین راستا الحشد الشعبی عراق نیز مسئول بخش حمایت لوجستیک گروه تکفیری داعش را در جزیره الشرقاط واقع در شرق استان صلاح الدین به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر گردان انصار المرجعیه وابسته به الحشد الشعبی عراق حمله سنگین داعش به ۲ منطقه الثرثار و النعیمیه واقع در جنوب استان الفلوجه را خنثی کردند که در پی آن ۳ نفر از نیروهایشان کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین افراد ناشناس یک بمب صوتی را در مقابل مقر یک شرکت خارجی فعال در زمینه امنیتی در منطقه البراضعیه واقع در استان بصره منفجر کردند که تلفات جانی در پی نداشت.