  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

تحولات عراق؛

هلاکت ۱۷ تروریست در شرق الرمادی/ دستگیری یک سرکرده داعش در بغداد

هلاکت ۱۷ تروریست در شرق الرمادی/ دستگیری یک سرکرده داعش در بغداد

خنثی کردن حمله تروریست های داعش در الرمادی، کشتن ۱۷ عضو داعش و کشته شدن ۳ نیروی الحشد الشعبی در استان الفلوجه از جمله اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای عراقی موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن حمله گروه تروریستی داعش به شرق الرمادی، ۱۷ نفر از اعضاء این گروهک تکفیری را به هلاکت برسانند.

همچنین نیروهای امنیتی عراق یکی از فرماندهان داعش را در منطقه الیوسفیه واقع در جنوب بغداد دستگیر کردند.

در همین راستا الحشد الشعبی عراق نیز مسئول بخش حمایت لوجستیک گروه تکفیری داعش را در جزیره الشرقاط واقع در شرق استان صلاح الدین به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر گردان انصار المرجعیه وابسته به الحشد الشعبی عراق حمله سنگین داعش به ۲ منطقه الثرثار و النعیمیه واقع در جنوب استان الفلوجه را خنثی کردند که در پی آن ۳ نفر از نیروهایشان کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین افراد ناشناس یک بمب صوتی را در مقابل مقر یک شرکت خارجی فعال در زمینه امنیتی در منطقه البراضعیه واقع در استان بصره منفجر کردند که تلفات جانی در پی نداشت.

کد مطلب 3573190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها