به گزارش خبرنگار مهر، زهرا روحی ظهر شنبه در همایش کمپین آگاه‌سازی طرح غربالگری اختلالات ژنتیک در افراد ۱۵ تا ۲۵ سال و طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج با بیان اینکه در نتیجه توجه و آگاهی خانواده‌ها به موضوع سلامت فرزندان خود طرح‌های غربالگری بینایی و شنوایی در ارومیه تبدیل به فرهنگ شده است اظهار داشت: هم اکنون ارومیه در اجرا و استفاده از طرح‌های پیشگیری از معلولیت‌های مختلف به موفقیت چشمگیری دست یافته است.

وی با تاکید بر نقش مؤثر سرمایه‌های اجتماعی در اجرای موفقیت ‌آمیز طرح‌های پیشگیری از معلولیت‌های مختلف افزود: امیدوار هستیم با مشارکت و کمک بیش از پیش بخش‌های خصوصی و دولتی در این زمینه پس از این هرگز شاهد تولد کودکان معلول ذهنی و جسمی در خانواده‌ها نباشیم.

روحی ادامه داد: با وجود حجم عظیم کارها و فعالیت‌های سازمان بهزیستی و کمبود منایع مالی و نیروی کار، کمک و یاری سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی مردم سبب انجام موفقیت‌آمیز فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سازمان بهزیستی شده است.

روحی ضمن اشاره به اهمیت مشاورات ژنتیکی پیش از ازدواج گفت: خانواده سالم زیربنای داشتن جامعه‌ای سالم بوده و در موفقیت در این زمینه نیز با انجام مشاورات پیش از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری ممکن می‌شود.

رئیس بهزیستی ارومیه به ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب و گسترده در حوزه مشاوره ژنتیک اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه فرهنگ استفاده از مشاوره ژنتیک موجب خواهد شد تا شاهد تولد کودکان معلول در جامعه نباشیم.

وی با بیان اینکه عدم آگاهی خانواده‌ها از مزایای مشاوره ژنتیکی موجب توسعه تولد کودکان معلول می‌شود، ادامه داد: باید فرهنگ استفاده از مشاوره ژنتیک در بین اقشار مختلف نهادینه شود که در نتیجه موجب کاهش معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی خواهد شد.

رئیس بهزیستی ارومیه با تقدیر از تلاشهای اصحاب رسانه در استان به منظور اطلاع رسانی از اهداف این كمپین ادامه داد: به طور قطع بخش عمده ای نتایج مطلوب به دست آمده در بحث پیشگیری از معلولیتها نتیجه تلاشهای خبرنگاران و رسانه های استان است.