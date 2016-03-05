تهیه بسته معرفی خدمات سرمایه گذاری در البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی پیش از ظهر شنبه در سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تسلط مدیران به فن مذاکره برای جذب و ترغیب سرمایه گذار تاکید کرد و گفت: پس از موفقیت کشور در عرصه های سیاسی باید از شرایط به وجود آمده برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.

طهائی در ادامه به مشکلات قطعه سازان خودرو اشاره و نقش اتاق بازرگانی را در کاهش این مشکلات موثر توصیف کرد و تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه ها را ضروری دانست.

وی به سفرهای هیئت های تجاری خارجی پس از تصویب برجام اشاره کرد و تهیه و تدوین لیست واحدهای سرمایه گذاری برای مشارکت را ضروری اعلام کرد و در خصوص مشکلات قطعه سازان خودرو که در استان البرز مستقر هستند، گفت: طی مذاکره با معاون اول رئیس جمهور، بودجه ویژه در قانون برای رفع مشکلات قطعه سازان پیش بینی شده است.

استاندار البرز در ادامه به کسب رتبه چهارم اتاق بازرگانی استان البرز در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در سال جاری با پشت سر گذاشتن شرایط ویژه سیاسی، سال آینده را با تلاش مضاعفی آغاز می کنیم.

در ادامه این نشست رحیم بنامولایی رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه با اجاره طرح پنجره واحد در استان البرز انجام امور اقتصادی و سرمایه گذاری اجرایی می شود، گفت: بسیاری از نهادها و سازمان های مرتبط با امور سرمایه گذاری بر اساس برنامه ریزهای اجرای این طرح به سامانه طراحی شده پیوسته اند.

دولت در خصوص مالیات بخش تولید نگاه عادلانه تری داشته باشد

بنا مولایی با اشاره به اینکه این طرح باعث حضور پررنگ و امنیت بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی در البرز می شود، گفت: در حال فراهم کردن زیرساخت های لازم اجرای این طرح هستیم و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح از سال ۹۵ اجرایی می شود.

وی تاکید کرد: در سال جاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان البرز ۳۸ مصوبه داشته که ۱۵ مصوبه آن در سطح ملی مطرح شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز غلبه بر رکود و توسعه صنعت را نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دانست و گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور ضروری است دولت در خصوص مالیات بخش تولیدی نگاه عادلانه داشته باشد.

بنامولایی نبود سرمایه درگردش را باعث کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی اعلام کرد و گفت: با پایین آمدن ظرفیت های تولیدی، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان طی چند سال گذشته ناچار به تعدیل نیرو شده اند که این امر باعث افزایش آمار بیکاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سفرهای زیاد هیئت ها و سرمایه گذاران خارجی البرز فرصتی ویژه است که باید همه زمینه های لازم برای جذب حداکثری سرمایه های آن ها را فراهم کنیم.

بازار کار سه میلیون ایرانی در خطر است

در ادامه این نشست نماینده قطعه سازان استان البرز گفت: اگر این گروه از سوی واحدهای تولیدی حمایت نشود با مشکلات جدی روبه رو می شود.

علی فرهانی در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه در سال های اخیر فقط در حد کلام از قطعه سازان خودرو حمایت شده است و کسی توجهی به نیازهای این قشر ندارد که از مهمترین تامین کنندگان صنعت خودرو هستند.

فراهانی در ادامه با انتقاد از ورود بی رویه اجناس و قطعات چینی به بازار داخلی گفت: باید برنامه ریزی های دولت به گونه ای انجام شود که بازار به راحتی در اختیار کالاهای چینی قرار نگیرد.

وی در پایان با اشاره به حجم اشتغال ایجاد شده توسط قطعه سازان گفت: صنعت قطعه سازی هم اکنون سه میلیون شغل در کشور ایجاد کرده است ولی اگر به همین منوال پیش برود، ورود بی رویه لوازم چینی بازار داخلی این صنعت بزرگ کشور را با رکود و در نهایت با ورشکستگی مواجه می کند.