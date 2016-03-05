۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

به منضور افزایش تبادلات مرزی،

هیات ۵۰ نفره اقتصادی عمان وارد چابهار شدند

چابهار-علی بن سعود السنیدی وزیر صنعت و تجارت و احمدبن محمد الفطیسی وزیر حمل و نقل به همراه ۵۰ فعال اقتصادی کشور عمان ظهر امروز از طریق دریا وارد بندر چابهار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این هیات اقتصادی سفر خود را از طریق خط دریایی میان چابهار و عمان (کشتی هرمز) در حالی انجام دادند، که در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال مسئولان کشوری و استانی قرار گرفتند.

بر اساس برنامه اعلام شده، این هیات تجاری و اقتصادی که برای نخستین بار به ایران سفر کرده بازدید از طرح توسعه بنادر، شهرک پتروشیمی مکران، ظرفیت ها و توانمندی های بندر و منطقه آزاد چابهار و تسهیل در مراودات تجاری، سرمایه گذاری، ترانزیت و ترانشیب را در برنامه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نگاه ویژه رهبری معظم انقلاب به توسعه سواحل مکران که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می شود، توسعه روابط با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

نقش چابهار با دارا بودن ۳۴۵ کیلومتر مرز دریائی مشترک با کشورهای حاشیه دریایی عمان، بر هیچ کس پوشیده نیست، در همین راستا اقدام های ارزنده ای از جمله افزایش ظرفیت بارگیری اسکله شهید بهشتی، توسعه راه های ارتباطی و حمل و نقل ریلی در این خطه در دستور کار قرار گرفته است.

