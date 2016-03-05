به گزارش خبرگزاری مهر ، «داود اغلو» نخست وزیر ترکیه قبل از عزیمت به تهران در فرودگاه و درجمع خبرنگاران گفت: بعد از خاتمه بازدید از منطقه سیلوپی به آنکارا آمده و این بار برای دیداری دوجانبه به کشور همسایه شرقی خود، ایران سفر خواهم کرد. این اولین سفری است که اینجانب به عنوان نخست وزیر به ایران انجام می دهم.

در دو سال اخیر نیز این اولین سفری است که در سطح نخست وزیر به ایران انجام می شود.

وی افزود: روابط میان ایران و ترکیه تاریخی ترین روابط است. ایران کشور دوست و همسایه است و مرزهای دو کشور ۳ قرن بدون هیچ گونه تغییری باقی مانده است.

وی تصریح کرد: همه به خوبی می دانند که در دوره ۱۳ ساله دولت ما، روابط ترکیه با ایران به چه میزان فواصل را طی کرده است. اقتصاد ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند.

نخست وزیر ترکیه افزود: ایران تولیدکننده مهم انرژی و ترکیه نیز روی خط انتقال انرژی قرار گرفته و اگر فاصله ای که ترکیه در خصوص صنعتی شدن و سایر موارد طی کرده را از منظر ایران ارزیابی کنیم، خواهیم دید که ایران و ترکیه از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: اگر روی خطوط حمل و نقل در محور شمال-جنوب و شرق-غرب، از ترابوزان به بندر عباس و خط آنکارا-تهران- اسلام آباد به سوی شرق با هم کار کنیم، از ظرفیت بالایی برخوردار خواهیم شد. ظرفیت های ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند. در حوزه های متعددی تا امروز با یکدیگر طی طریق نموده ایم.

داوداغلو تأکید کرد: هم اکنون حجم تجاری میان دو کشور نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار است و افزایش آن به ۳۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده است. به همین خاطر در این سفر چه در دیدارها با جناب روحانی، جناب جهانگیری و نیز در دیدار با حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر دینی ایران فرصتی پیدا خواهیم کرد تا برای دوره پساتحریم برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: موضع گیری ترکیه در خصوص توافق هسته ای واضح بود. همه به خوبی می دانند که در سال ۲۰۱۰ که بنده وزیر امور خارجه بودم به مذاکرات هسته ای کمک کردیم و به همراه جناب رئیس جمهور (اردوغان) و رئیس جمهور برزیل چه طور تلاش کردیم.

وی تصریح کرد: همچنین همه به خوبی می دانند که چه طور برای جلوگیری از اعمال تحریم ها علیه کشور دوست با افتخار در سازمان ملل موضع گیری کردیم که همه جهان از آن تقدیر به عمل آورد.

نخست وزیر ترکیه در ادامه یادآور شد: ترکیه همیشه در سیاست خارجی اصول و ارزش های خود را در اولویت قرار داده است. توافق هسته ای ایران ما را بسیار خرسند کرده است. ادغام ایران با بازارهای جهانی بیش از همه برای ترکیه که از ظرفیت بالای تولید برخوردار است، امکانات جدیدی را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: لذا در اولین سفری که در دوره بعد از تحریم صورت می گیرد، رسیدن به عالی ترین سطح در روابط دوجانبه مد نظرمان است و این که بتوانیم در گام هایی که ایران در زمینه اقتصاد بین المللی بر می دارد، نقش و موضع موثری داشته باشیم.

داوداغلو در ادامه گفت: البته در مورد مسائل منطقه ای از جمله سوریه، عراق و مسائل قفقاز به رایزنی خواهیم پرداخت. اختلاف نظر میان کشورها امری طبیعی است، تفاوت در اولویت ها امری طبیعی است ولی فقدان ارتباطات غیر طبیعی است. لذا ما با ایران به عنوان کشوری دارای عمق تاریخی، در بعد روابط سیاسی و دیپلماتیک نظرات خود را به صراحت مطرح می کنیم.

وی تصریح کرد: زمانی که عقیده های متفاوتی داشته باشیم به دنبال راه های بر طرف کردن آن می گردیم و زمانی که عقاید مشترکی داشته باشیم هم به دنبال ایجاد هم گرایی هستیم. به خصوص در دوره ای که مذهب گرایی در جهان اسلام بالا گرفته است و تروریسم افزایش پیدا کرده و کشورها دچار مشکلات داخلی بزرگی شده اند، می توان گفت روابط ایران و ترکیه از حساسیت بالایی برخوردار است و می تواند بیشترین تاثیر را بگذارد. به این امر واقف هستیم و این موضوع را با مخاطبین ایرانی خود به شکل گسترده مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

نخست وزیر ترکیه در پایان افزود: اطمینان دارم که این سفر هم به روابط دو جانبه ابعاد تازه ای خواهد داد و از این امکان بهره مند خواهیم شد تا در رایزنی در خصوص تحولات منطقه ای، بتوانیم پیام های قدرتمندی را بدهیم و لازمه رسیدن به تلاشی مشترک را مورد ارزیابی قرار دهیم. مجددا امیدوارم این سفر وسیله خیر باشد.