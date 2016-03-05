به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته وکلای عضو کانون وکلای مرکز از میان ۱۰۳ کاندیدا در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعضای هیئت مدیره را مشخص کردند.

بر اساس شمارش آرای انتخابات محمدعلی نجفی‌توانا با دو هزار و ۷۳ رای بیشترین آرا را از آن خود کرد و پس از آن علیرضا آذربایجانی، اسماعیل مصباح اسکویی، جلیل مالکی، جعفر کوشا، سیدمحمد جندقی کرمانی پور، کامران آقایی، امیر حسین آبادی، بهشید ارفع نیا، حسین‌ محمدنبی به ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم را کسب کردند.

در این انتخابات کمترین رای برای اسماعیل کشاورزی با ۱۶ رای و علیرضا کعبیان پور با ۱۴ رای بود.