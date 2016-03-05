۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۹

کشیک نوروزی تعزیرات از فردا آغاز می شود

روابط عمومی تعزیرات کشور از برقراری کشیک نوروزی این سازمان از ۱۶ اسفندماه سال جاری تا ۱۴ فروردین ماه ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی کشور طی اطلاعیه ای با اشاره به ابلاغ طرح نظارتی این سازمان برای نوروز ۹۵، گفت: براساس این طرح کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از اعضای ستاد خدمات سفر طی دو مرحله از تاریخ ۱۶ الی ۲۹ اسفندماه سال جاری و ۱ الی ۱۴ فروردین ماه سال ۹۵ انجام می شود.

همچنین براساس این طرح، کشیک نوروزی این سازمان موظف به رسیدگی به تخلفات حوزه های کالا و خدمات اعم از صنفی و غیرصنفی، بهداشتی، درمانی و دارویی و قاچاق کالا و ارز هستند و مردم می توانند شکایت های خود را از طریق شماره تماس ۱۲۴ و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ مطرح کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

مطابق طرح نظارتی ابلاغ شده، شرکت های مسافرتی، مراکز اسکان و پذیرایی، اماکن تاریخی، تفریحی و فرهنگی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نمایشگاه های بهاره،میدارن میوه و تره بار، جایگاه های سوخت و مراکز بهداشتی و درمانی اماکن هدف هستند اما بنا به ضرورت و تشخیص ستاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر سایر موارد لازم نیز ابلاغ می شود.

