به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این جامعه منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام نابخردانه و فتنه گرانه شورای همکاری خلیج فارس در معرفی حزب الله لبنان به عنوان گروه تروریستی‌، گامی دیگر از طرف جریانات ارتجاعی ومتحجر و برخی کشور‌های عربی در مواجهه با جریان مقاومت و حمایت از تروریسم کور داعش و حرکت‌های تکفیری است.

دستان خون آلود آل سعود و حامیان داعش در پیوند‌ی آشکار با استکبار و صهیونیسم به دنبال فرافکنی از جنایات گسترده خود علیه مظلومان یمنی، فلسطینی، عراقی، سوری و لبنانی است.

اکنون که طشت رسوایی مرتجعین منطقه در آشوب و فتنه‌انگیزی در سوریه، عراق، یمن و دیگر محورهای مقاومت به صدا در آمده است بی‌شک این حرکت کمکی به آبروی نداشته این کشور‌ها به خصوص دولت سعودی نخواهد کرد. پیروزی‌های اخیر محور مقاومت نوید پیروزی نهایی اسلام عقلانی بر تکفیر و وحشی‌گری تروریست‌های دست پرورده این حکام را می‌دهد. حزب الله امروز خار چشم اسرائیل و امید مردم مستضعف و رنج کشیده لبنان و فلسطین است.

حماسه آفرینی‌های حزب الله ثابت کرد که اسرائیل بیت عنکبوت است و سست‌تر از آن است که بقایی برای خود تصور کند. هجمه‌های سیاسی، تبلیغاتی و نظامی علیه حزب الله هرگز پرچم مقاومت را بر زمین نخواهد گذاشت و «فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» وعده حقی است برای مقاومت و ایستادگی رزمندگان سلحشور جبهه مبارزه با اسرائیل.

از کشورهای اسلامی و عربی انتظار می‌رود پشتیبان و حامی جریانی باشند که عزت و اقتدار مسلمین را رقم‌زده و پوشالی و توخالی بودن رژیم صهیونیستی را آشکار کرده است و همراه ملت‌های خود یاری‌گر مقاومت باشند نه آنکه گام در مسیری گذارند که خوشحالی و رضایت استکبار را در پی داشته باشد.

دولت، ملت و علمای شیعه، سنی و مسیحی دروزی در لبنان که تاکنون حامی فرزندان خود در حزب الله بوده‌اند بار دیگر نشان دهند که حمایت از حزب الله را حمایت از عزت، امنیت و آرامش لبنان می‌دانند و پاسخ محکمی به این اقدام موهن برخی کشور‌های دست نشانده بدهند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدام شورای همکاری خلیج فارس و نیز خونریزی‌ها و فتنه‌انگیزی‌ها در منطقه، حمایت خود را از حزب الله قهرمان به ویژه سید مجاهدان، سید حسن نصرالله اعلام می‌دارد و از خداوند متعال عزت و سربلندی رزمندگان مقاومت را خواستار است.