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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد؛

آسیب آزمایشگاه ها منجر به افزایش هزینه های سلامت می شود

آسیب آزمایشگاه ها منجر به افزایش هزینه های سلامت می شود

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: نگاه اقتصاد سلامت در حوزه آزمایشگاه ما را از هزینه های اضافی در بخش درمان دور نگه می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن بارونی دکترای اقتصاد سلامت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه برگزاری سمینار یکروزه اقتصاد آزمایشگاه، گفت: با توجه به اینکه آزمایشگاه و بحث های پاراکلینیکی فاکتورهای مهمی در تشخیص هستند و مهمترین رکن در نظام سلامت عامل تشخیص بوده و اگر تشخیص لطمه ببیند هزینه هایی در پی خواهد داشت که در بحث های بعدی حوزه نظام سلامت جبران ناپذیر  میباشد .

 وی افزود: اگر ما به حوزه آزمایشگاه به صورت اقتصاد سلامت نگاه نکنیم این امر منجر به هزینه های بسیار زیادی در زندگی یک انسان میشود و در صورتی که تعرفه گذاری خدمات درست انجام  نشود هزینه های مستقیم شامل دارو و هزینه های تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت به هدر  می رود.

بارونی اظهار داشت: مهترین اصل در ارزش نسبی خدمات این است که با روش های علمی که وجود دارد، ارزش گذاری هر خدمت استخراج شود.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: پیشنهاد ما به وزارت بهداشت این است که تمام خدمات نه تنها آزمایشگاه به صورت علمی قیمت تمام شده شان را استخراج کنند و آیتم های مختلفی که در بحث تعرفه وجود دارد را استفاده کنند و بعد تعرفه واقعی را اعلام کنند یعنی به صورت معکوس تعرفه گذاری انجام نشود

وی گفت: اگر تعرفه گذاری به صورت واقعی انجام شود اتفاقات خوبی می افتد که باعث می شود تشخیص ها درست انجام شود و نتایج آزمایش ها در واقع کاملا منظقی بدست می آید و این امر خروجی صحیح سیکل درمان را در پی خواهد داشت و بدون شک اثر بخشی بیشتری را شاهد هستیم در غیر اینصورت ما با مسائلی مانند تقلب، کاهش کیفیت و حتی نتایج اشتباه در تست های مختلف آزمایشگاهی روبرو می شویم.

بارونی عنوان کرد: تاکید ما بر روش علمی جهت محاسبه تعرفه هاست که لازم است وجود داشته باشد و کاملا مستند و این ممکن است برای تمام خدمات در کوتاه مدت جواب ند هد اما ما پیشنهادمان این است به مرور زمان تیم های تخصصی که در واقع وجود دارد و تخصص اقتصاد سلامت دارند دعوت شوند و کارشناسی خدمات مختلف را بر عهده گیرند و یک تا دو سال بر روی این ها کار کنند تا یک سنگ بنای اصلی برای تعرفه ها داشته باشیم. 

کد مطلب 3573213
حبیب احسنی پور

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