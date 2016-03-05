آسیب آزمایشگاه ها منجر به افزایش هزینه های سلامت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن بارونی دکترای اقتصاد سلامت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه برگزاری سمینار یکروزه اقتصاد آزمایشگاه، گفت: با توجه به اینکه آزمایشگاه و بحث های پاراکلینیکی فاکتورهای مهمی در تشخیص هستند و مهمترین رکن در نظام سلامت عامل تشخیص بوده و اگر تشخیص لطمه ببیند هزینه هایی در پی خواهد داشت که در بحث های بعدی حوزه نظام سلامت جبران ناپذیر میباشد .

وی افزود: اگر ما به حوزه آزمایشگاه به صورت اقتصاد سلامت نگاه نکنیم این امر منجر به هزینه های بسیار زیادی در زندگی یک انسان میشود و در صورتی که تعرفه گذاری خدمات درست انجام نشود هزینه های مستقیم شامل دارو و هزینه های تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت به هدر می رود.

بارونی اظهار داشت: مهترین اصل در ارزش نسبی خدمات این است که با روش های علمی که وجود دارد، ارزش گذاری هر خدمت استخراج شود.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: پیشنهاد ما به وزارت بهداشت این است که تمام خدمات نه تنها آزمایشگاه به صورت علمی قیمت تمام شده شان را استخراج کنند و آیتم های مختلفی که در بحث تعرفه وجود دارد را استفاده کنند و بعد تعرفه واقعی را اعلام کنند یعنی به صورت معکوس تعرفه گذاری انجام نشود

وی گفت: اگر تعرفه گذاری به صورت واقعی انجام شود اتفاقات خوبی می افتد که باعث می شود تشخیص ها درست انجام شود و نتایج آزمایش ها در واقع کاملا منظقی بدست می آید و این امر خروجی صحیح سیکل درمان را در پی خواهد داشت و بدون شک اثر بخشی بیشتری را شاهد هستیم در غیر اینصورت ما با مسائلی مانند تقلب، کاهش کیفیت و حتی نتایج اشتباه در تست های مختلف آزمایشگاهی روبرو می شویم.

بارونی عنوان کرد: تاکید ما بر روش علمی جهت محاسبه تعرفه هاست که لازم است وجود داشته باشد و کاملا مستند و این ممکن است برای تمام خدمات در کوتاه مدت جواب ند هد اما ما پیشنهادمان این است به مرور زمان تیم های تخصصی که در واقع وجود دارد و تخصص اقتصاد سلامت دارند دعوت شوند و کارشناسی خدمات مختلف را بر عهده گیرند و یک تا دو سال بر روی این ها کار کنند تا یک سنگ بنای اصلی برای تعرفه ها داشته باشیم.