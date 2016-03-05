به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد به مصاف هم رفتند و در پایان نیمه نخست این تیم گسترش فولاد بود که با برتری دو بر صفر به رختکن رفت.

گل اول تیم گسترش فولاد را حمیدی در دقیقه ۳۷ به ثمر رساند و گل دوم این تیم را نیز پیمنتا در دقیقه ۴۲ از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریز برای این دیدار از داود نوشی صوفیانی درون دروازه تیمش استفاده می کند و مرتضی اسدی، محمد امین درویشی، امید نظامی پور، لئوناردو پیمنتا، داریوش شجاعیان، امیر حسین کریمی، محمد ابراهیمی، سید محمد سید صالحی، محسن حمیدی و سید محسن حسینی دیگر نفرات تیم گسترش فولاد هستند.

سرمربی تیم اهوازی نیز امروز از لوییز فرناندو سانتوس، طالب ریکانی، میلاد پاک پرور، مهدی اسلامی، حمزه خضیراوی، رضا بهمئی، میلاد ربانی فر، مکی شریفی، حسین بهرامی، علی هلیچی و پدرام اردلانی در ترکیب تیمش استفاده می کند.