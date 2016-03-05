پاسخ دادستان در مورد رای دادن یکی از سران فتنه و بازداشت هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در مورد خبر اعلام جرم علیه فاطمه هاشمی و سخنان اخیر همسر یکی از سران فتنه گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در فضای مجازی عنوان شده فاطمه هاشمی به دلیل اظهار نظر علیه یک مقام قضایی به دادگاه احضار شده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع جدیدی نیست و قضیه برای دو سال پیش است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر اینکه همسر یکی از سران فتنه در مصاحبه‌ای عنوان کرده که در روز انتخابات صندوق رای گیری ساعت یک و نیم صبح به منزلشان آورده شده و در آنجا نماینده دادستان نیز حضور داشته است و در آن زمان ساعت رای گیری پایان یافته بود، گفت: صندوق را دیر بردند و ما مسئول صندوق نیستیم.