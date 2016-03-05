  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

پاسخ دادستان در مورد رای دادن یکی از سران فتنه و بازداشت هاشمی

پاسخ دادستان در مورد رای دادن یکی از سران فتنه و بازداشت هاشمی

دادستان تهران در مورد خبر بازداشت فاطمه هاشمی توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی در مورد خبر اعلام جرم علیه فاطمه هاشمی و سخنان اخیر همسر یکی از سران فتنه گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در فضای مجازی عنوان شده فاطمه هاشمی به دلیل اظهار نظر علیه یک مقام قضایی به دادگاه احضار شده است، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع جدیدی نیست و قضیه برای دو سال پیش است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر اینکه همسر یکی از سران فتنه در مصاحبه‌ای عنوان کرده که در روز انتخابات صندوق رای گیری ساعت یک و نیم صبح به منزلشان آورده شده و در آنجا نماینده دادستان نیز حضور داشته است و در آن زمان ساعت رای گیری پایان یافته بود، گفت: صندوق را دیر بردند و ما مسئول صندوق نیستیم.

کد مطلب 3573215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها