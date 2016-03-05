هوای زنجان در شرایط ناسالم قرار دارد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از صبح امروز(شنبه) توده ریزگردها به استان زنجان وارد شده و آسمان نقاط مختلف این زنجان را ناسالم برای افراد حساس کرده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاخص هوا کیفیت هوا در استان زنجان ۱۲۹PMاست.

رئیس اداره پایش هوا محیط زیست استان زنجان گفت: این توده ریز گردها که از کشور عراق وارد استان شده تا فردا مهمان استان زنجان است.

اسدی تاکید کرد: در حال حاضر به بیماران خاص که مشکل ریوی و قلبی دارند و زنان باردار و سالمندان توصیه می شود حتی المقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند.

وی افزود: با پیش بینی هواشناسی با بارش باران میزان این توده ها هم کاهش می یابد.

رئیس اداره پایش محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر میزان دید افقی در زنجان پنج هزار متر است.