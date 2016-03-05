الجبیر: بشار اسد باید در آغاز روند انتقال سیاسی از قدرت کنار رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان طی اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد: بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید در آغاز روند انتقال سیاسی از قدرت کناره گیری کند نه در پایان آن.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه سعودی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رابطه با لبنان و تحویل سلاح به ارتش این کشور گفت: عربستان محموله تسلیحات را از فرانسه دریافت خواهد کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد:این محموله در اصل به خاطر ارتش لبنان و در قالب کمک ۳ میلیارد دلاری به ارتش این کشور سفارش داده شده بود اما پس از ایجاد بحران در روابط ریاض و لبنان، عربستان از تحویل آن به لبنان منصرف شد.

عادل الجبیر همچنین در خصوص میزان تولید نفت عربستان نیز اظهار داشت: درخواست مردم مبنی بر کاهش تولید نفت در شرایطی که رقبا در حال افزایش آن هستند، غیر واقعی است و ریاض سهم خود را در بازار نفت حفظ می کند.