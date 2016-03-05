به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ۱۴ اسفندماه اکران خصوصی فیلم سینمایی «رسوایی ۲» تازهترین اثر سینمایی مسعود دهنمکی با حضور هنرمندان، مسئولان و نخبههای فرهنگی و دانشگاهی طی ۳ سانس در سینما آفریقا برگزار شد.
غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که به همراه همسرش مهمان ویژه این مراسم بودند، در پاسخ به این پرسش که فیلم جدید دهنمکی را چگونه دیده است، گفت: این فیلم فضایی متفاوت از فضای سینمای ما را نشان میدهد. فیلمی است که مهمتر از راه حلی که عرضه میکند، مشکل را برجسته میکند. اهمیت فیلم این است که به همه ما میگوید جامعه مسائل مهم اخلاقی و معضلات اجتماعی مهمی دارد. چه بلایی بخواهد نازل شود و چه نشود، خود این معضلات اجتماعی مهم هستند.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد کنایههای سیاسی «رسوایی۲» به مسئولان سیاسی، اظهار کرد: همه ما از رسیدگی به حال مردم غافل شدیم. پیروزی را در غلبه بر طرف مقابل میبینیم، حالا چه اسم خودمان را اصولگرا و چه اصلاحطلب بگذاریم. ما فکر میکنیم زمانی کار مملکت درست میشود که در یک عرصهای پیروز شویم و طرف مقابل شکست بخورد. این شده است اصلاح امور و انگار مشکل همین است. این شکل فیلمها با این دغدغهای که دارند حداقل فایدهاش این است که به ما بگوید مشکل پیروزی و شکست جناحهای سیاسی نیست مشکل جای دیگری است که از آن غافل هستیم.
روز گذشته جمع زیادی از مسئولان، هنرمندان و نخبگانی فرهنگی و دانشگاهی در سه سانس به تماشای فیلم سینمایی رسوایی ۲ نشستند و در پایان طی نظرسنجی انجام شده ۷۰ درصد مخاطبان به فیلم جدید دهنمکی رای عالی دادند.
این مراسم که در سینما آفریقا برگزار شد، شخصیتهایی همچون غلامعلی حدادعادل، سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا رضاداد دبیر سابق جشنواره فیلم فجر، محمد احسانی مدیر سابق شبکه یک سیما، رضا برجی مستندساز، عماد افروغ، مهدی کوچک زاده، حمید رسایی، زهره طبیبزاده نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، چنگیز حبیبیان خواننده، سیدنظامالدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس، عباس درویش توانگر قائممقام خبرگزاری تسنیم، محمدعلی رامین معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد، حاج علی قربانی مداح اهل بیت، اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، محمد قهرمانی مدیرعامل سابق موسسه شهید آوینی، سعدالله زارعی، رضا سراج، فواد ایزدی و رحیم پورازغدی حضور داشتند.
