عبدالرحمن رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق گفت: بر بخشی از در آمد های دخانیات ۱۰۰ میلیارد تومان اضافه شد، بنابراین عوارض برسیگار که در سال گذشته ۳۰۰میلیارد تومان بود امسال به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

نماینده مردم دامغان در مجلس ادامه داد: نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق اجازه ندادند عوارض بر کالاهای مصرفی افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ عملکرد عوارض بر نوشابه های گازدار«شامل واردات، تولید مشترک و تولید داخلی» ۸۰ میلیارد تومان بود اما در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت درآمد های حاصل از عوارض نوشابه های گازدار را به ۲۰ میلیارد تومان کاهش داده است.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشت: نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما دولت با افزایش عوارض مخالفت کرد.

وی افزود: دولت برای افزایش عوارض کالاهای وارداتی و جریمه موادمخدر روانگردان در لایحه بودجه ۹۵ نیز مخالفت کرد، در حالی که اگر دولت بر این مواد عوارض نبندد مجبور است مالیات و عوارض بر آب و برق و گاز را افزایش دهد.

وی با انتقاد از عدم تلاش دولت برای تحقق درآمد های منابع مالی مربوط به کالاهای آسیب رسان گفت: در قانون بودجه سال ۹۴ مجلس، ۵۰ میلیارد تومان برای عوارض بر کالاهای آسیب رسان به تصویب رسید که دولت در راستای تحقق این در آمد هیچ اقدامی نکرد.