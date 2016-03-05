تونل شهری چالوس سال جدید زیربار ترافیک می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر زندی بعدازظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان از بهرهبرداری از چند پروژه عمرانی در پایان سال خبر داد و تصریح کرد: پل سردآبرود پس از هشت سال در آستانه نوروز افتتاح میشود، از سویی دیگر پل و تونل شهری که در مراحل نهایی ساخت است، در سال جدید زیر بار ترافیک میرود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این انتخابات در فضایی بسیار آرام ودر کمال صحت و سلامت برگزار شد.
وی ادامه داد: مردم مانند همیشه بهفرمان مقام معظم رهبری لبیک گفتند و با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رأی، مشت محکمی بر دهان دشمنان خارجی و یاوهگویان داخلی زدند.
فرماندار چالوس به بیان پیامهای این انتخابات پرداخت و افزود: مردم همیشه آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تکیهگاه مسئولان هستند، ما نیز باید به نظرات و نیازهای آنان توجه کرده بدون تکبر تنها به فکر خدمت باشیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان چالوس بهروز درختکاری اشاره کرد و یادآور شد: از زمانهای بسیار دور حفظ منابع طبیعی از سنتهای ما بود و امروز نیز همه مردم باید در این مهم مشارکت کنند.
این مسئول به تلاشهای اداره منابع طبیعی چالوس برای حفظ اراضی ملی اشاره کرد و افزود: در پنج سال اخیر در ۲۶۱ فقره عملیات آزادسازی، ۱۰۵ هکتار ازاراضی ملی از دست متجاوزان بازپسگیری شد، ۱۴ هزار مترمربع از اراضی ساحلی نیز آزادسازی شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.
زندی در ادامه با اشاره به نزدیکی ایام نوروز گفت: در آستانه سال نو و ورود مسافران نوروزی، همه دستگاههای خدمات رسان باید برای استقبال از این عزیزان آمادگی کامل را داشته باشند.
نظر شما