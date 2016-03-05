۵ واحد صنعتی در شهرستان اشتهارد پلمپ شد

تقدیر حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بررسی و آزمایش های انجام شده مشخص شد ۲ واحد صنعتی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای حد مجاز در آلوده کردن فاضلاب خروجی کارخانه و سه واحد دیگر به دلیل آلودگی شدید در آلاینده های خروجی سلامت شهروندان را تهدید می کنند.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشتهارد واحدها صنعتی پلمپ شده در بخش تولید نشاسته، مواد اولیه شوینده ها، ورق گالوانیزه، ایزوگام و پودر آلومینیوم در حال فعالیت بودند.

حاتمی در پایان اضافه کرد: با توجه به اخطاریه های زیست محیطی صادر شده برای مسئولان این واحدها برای رفع آلودگی و توجه نکردن آن ها به این هشدار ها، این ۵ واحد تولیدی و صنعتی با حکم قضایی و با حضور نمایندگان محیط زیست و نیروی انتظامی پلمپ شد و تا برطرف کردن کامل منشا آلودگی نمی توانند فعالیت کنند.