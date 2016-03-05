اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز رضایت از برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات که هفته گذشته در گرگان برپا شد، اظهار کرد: رسانهها در معرفی ورزشهای مختلف نقش بسزایی دارند و میتوانند نقاط قوت و ضعف هر رشتهای را منعکس کنند.
وی افزود: باید بهای بیشتری به رسانهها داده شود، شاید خیلیها هنوز نقش خبرنگار و رسانه را متوجه نشوند، زیرا آنها ارزانترین راه برای دستیابی به اطلاعات هستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان تصریح کرد: بنده در مدتی که ریاست اداره ورزش و جوانان گرگان را بر عهده گرفتم، تعامل بسیار خوبی با خبرنگاران داشتهام و خوشبختانه خبرنگاران ورزشی استان، بسیار با اخلاق و فعال هستند.
حاجی آبادی ادامه داد: امیدوارم ارتباط خوب اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان با خبرنگاران ورزشی استان گلستان همواره حفظ شود تا با تعامل بتوانیم به توسعه و اعتلای ورزش مرکز استان کمک کنیم.
وی با بیان اینکه واحد روابط عمومی قلب تپنده هر اداره است، خاطرنشان کرد: روابط عمومی نقش بسیار مهمی در انعکاس فعالیتهای هر دستگاه دارد و بنده نیز همواره توجه ویژهای به این موضوع داشتهام.
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