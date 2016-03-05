به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی ظهر شنبه در همایش شهرداران استان لرستان به وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی و گردشگری در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: تا کنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی و گردشگری لرستان ثبت ملی شده است.

وی با اشاره به اینکه وجود ۹۶ پل تاریخی در لرستان موجب شده این استان به عنوان پایتخت پل های تاریخی در کشور معرفی شود، عنوان کرد: هم اکنون عملیات اجرایی مجموعه پارک شاپوری در اطراف پل شکسته خرم آباد در دست ساخت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان ظرفیت مراکز اقامتی و پذیرایی استان را هزار و ۳۰۰ تخت برشمرد و افزود: استاندار لرستان و دیگر مدیران با ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران به دنبال افزایش این ظرفیت در استان هستند.

سلیمانی به آمادگی بیش از ۲۰۰ مدرسه در لرستان برای پذیرایی از مهمانان نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: برای نوروز امسال حدود ۱۰ هزار نفر در روز اقامت در مدارس استان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: شهرداری خرم آباد در حال تجهیز چهار پارک برای اسکان مسافران نوروزی است که دیگر شهرداری های استان نیز باید این اقدام را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان به برنامه های ویژه نوروز در استان اشاره کرد و گفت: در این ایام بازارچه های صنایع دستی در همه شهرستان ها ایجاد خواهد شد بطوریکه این بازارچه ها با ۴۵ غرفه در شهرستان خرم آباد در حال تجهیز بوده و ۱۰ غرفه دیگر نیز در محل باغ گلستان احداث می شود.

سلیمانی از شهرداری های استان خواست از صدور مجوز برای حفاری در سطح شهرها از ۱۵ اسفند تا ۲۰ فروردین خودداری کنند و افزود: لازم است در ایام نوروز بحث پلیس های ساختمانی در سطح شهرها فعال شده و مصالح ساختمانی در معابر شهری جمع آوری شوند.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز یک مستند دوزبانه انگلیسی و فارسی از جاذبه های گردشگری لرستان در شبکه های جام جم و شبکه پنج تهران پخش خواهد شد، ادامه داد: به منظور افزایش ظرفیت اسکان در استان مجوز ایجاد چندین مرکز اقامت روستایی در ایام نوروز داده شده و تعدادی منازل استیجاری به کمک بخش اقامتی خواهد آمد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۵۳ هزار اقامت، روز در استان طی ایام نوروز صورت گرفت، افزود: پیش بینی می شود نوروز امسال ۵۰۰ هزار اقامت، روز در استان اقامت داشته باشند.

سلیمانی گفت: قرار است از سوی سازمان هلال احمر استان تعداد ۲۵۰ چادر برای مهمانان نوروزی در اختیار شهرداری خرم آباد قرار گیرد.