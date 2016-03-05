اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل رینگ شهری غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان به نزدیکی ایام سال جدید اشاره کرد و ادامه داد: مازندران مقصد تعداد زیادی از مسافران و گردشگران است و برای ارائه خدمات مناسب به آنان، تلاشی مضاعف لازم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بابیان اینکه تمام منطقه باید برای استقبال از مسافران آماده باشد، تأکید کرد: کمربندی شهرهای غربی مازندران از دغدغه‌های مردم و حق آنان است، از اینرو ازمحل سفر ریاست جمهوری نیز برای رینگ شهری شش شهر غربی مازندران ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش استانداری برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استان است، تصریح کرد: در سفر اخیر کاروان تدبیر و امید به استان، ۹۹۱ میلیارد تومان برای این کار اختصاص‌یافته است.

نبیان از بهره‌برداری پل سردآبرود در روزهای پایانی سال خبر داد و خاطرنشان کرد: پل و تونل شهری نیز تقریباً به اتمام رسیده است و در چند روز آینده افتتاح خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت روز درختکاری افزود: درجایی به دنیا آمدیم که در سراسر استان شاهد شادابی و سرسبزی هستیم، اما این مسئله مسئولیت ما را در برابر حفظ آن دوچندان می‌کند.

این مسئول در پایان بابیان اینکه باید فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در مردم نهادینه شود، گفت: آموزش‌وپرورش در این راه نقشی مهم دارد، زیرا اگر فرزندان ما با این فکر تعلیم ببینند، کسی نمی‌تواند به این موضوع خدشه‌ای وارد کند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گذشته اظهار کرد: بزرگ‌ترین پیروز این انتخابات مردم هستند که با حضورشان باعث استحکام پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند.