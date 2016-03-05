به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین برنامه از هفته مرور آثار منتخب جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایی «نفس» یکشنبه ۱۶ اسفند در پردیس چارسو به نمایش در می آید.

این فیلم ساعت ۱۹ در سالن شماره یک پردیس سینمایی چارسو روی پرده می رود و سپس در ساعت ۲۰:۳۰ با حضور نرگس آبیار کارگردان و پانته آ پناهی ها، مهران احمدی و گلاره عباسی بازیگران این فیلم و امیر پوریا مدرس و منتقد سینما مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

جدول برنامه نمایش و نقد و بررسی فیلم ها در هفته مرور آثار جشنواره فیلم فجر در پردیس چارسو به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۷ اسفند: فیلم «لانتوری» با حضور رضا درمیشیان، باران کوثری و نوید محمدزاده.

سه شنبه ۱۸ اسفند: فیلم «من» با حضور سهیل بیرقی و امیر جدیدی.

چهارشنبه ۱۹ اسفند: فیلم «سینما نیمکت» با حضور محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور و اشکان خطیبی.

پنجشنبه ۲۰ اسفند: فیلم «ایستاده در غبار» با حضور محمد حسین مهدویان و هادی حجازی فر.

جمعه ۲۱ اسفند: فیلم «نیمرخ ها» با حضور سحر دولتشاهی.

پردیس چارسو با دارا بودن ۵ سالن مجهز به پیشرفته ترین تکتولوژی صدا و تصویر و هزار واحد پارکینگ در خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، طبقه هفتم، بازار موبایل چارسو واقع شده است.