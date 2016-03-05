حقوق و پاداش كارگران شهرداری در پایان سال بدون تاخیر پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در یكصد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن عرض تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله واعظ طبسی به رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: سازمان زیبا‌سازی شهرداری در زمانبندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیبا‌سازی در سطح شهر به صورت کامل آماده پذیرایی مسافران نوروزی شود.

رئیس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: از سازمان ورزش شهرداری به جهت برگزاری این دوره مسابقات ورزش کشور برای سنین مختلف بانوان و آقایان و همچنین اختتامیه این دوره مسابقات تشکر می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه‌ها ادامه داد: همچنین اجرای چنین برنامه‌هایی که همراه با حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها و با هدف ایجاد فضای شور و نشاط برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی شهروندان است، بسیار ضروری به نظر می رسد.

آذربایجانی بیان داشت: با توجه به این موضوع تأکید می‌شود که حوزه فرهنگی، اجتماعی شهرداری نسبت به اجرای چنین برنامه‌هایی که همراه با مخاطب حداکثری و ایجاد فضای شور و نشاط است، اقدام کند.

وی با بیان اینكه حقوق، عیدی و پاداش كارگران شهرداری در پایان سال باید بدون تاخیر پرداخت شود، افزود: حتی اگر امکان پرداخت زودتر از موعد نیز وجود دارد این امر باید صورت بگیرد.

استفاده از عناوین فارسی و مذهبی برای معابر شهر اصفهان ضروری است

عدنان زادهوش، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از عناوین فارسی و اسلامی برای خیابان‌ها و معابر شهری، اظهار داشت: نباید خیانتی که حاکمان گذشته به مردم در خصوص تهاجم غرب به کشور انجام دادند را تکرار کنیم.

وی اضافه کرد: ما می‌دانیم مقوله نامگذاری از مهم‌ترین اركان انتقال فرهنگ و دیدگاه‌ها است، اگر در زمان پهلوی نام خیابان‌های ما رزولت و چرچیل بود، نشانه غرب گرایی حاكمان و دیدگاه‌های حاكم بر آنها بود و اگر اکنون این نام‌ها به آزادی و استقلال تغییر كرده نشانگر دیدگاه‌های انقلابی مردم است.

زمین واگذاری به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شود

نورالله صلواتی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به ظرفیت بالای هوش و استعداد در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: تمام فرزندان این سرزمین از هوش و استعداد فراوان و سرشاری برخوردارند اما زمانی که قادر به جذب همه فارغ التحصیلان در شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، صنایع و تجارت بازرگانی و غیره نداریم لذا عزیمت فرزندانمان به کشورهای پیشرفته عادی است.

وی با اشاره به ۵۰ متر مربع زمین واگذاری به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، گفت: لازم است طبق یک ضرب العجل دوماهه تکلیف این امر مشخص شود و در غیر این صورت زمین امانتی را به شهرداری برگردانند تا خود شهرداری اقدام کند.