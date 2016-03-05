به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری رحلت آیت الله واعظ طبسی از سوی مقام معظم انقلاب اسلامی و با حضور ولی امر مسلمین جهان، رئیس قوه قضائیه، جمعی از مسئولان عالی رتبه نظام و استان خراسان رضوی و همچنین خانواده آن مرحوم و مردم ولایی مشهد در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم که عصر شنبه در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی و با حضور رهبر انقلاب برگزار شد شرکت کنندگان در این مراسم پس از قرائت قرآن با همراهی مداحان و ذاکران اهل بیت در سوگ خادم خورشید رضوی اشک ماتم ریختند.

مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ طبسی صبح شنبه با خیل سوگواران و ده ها هزار نفر مردم ولایتمدار مشهد از مقابل حسینیه امام رضا(ع) با شعار «عزا عزا است امروز امام هشتم ما صاحب عزا است امروز» برگزار شد.

مراسم سوگواری رحلت آیت الله واعظ طبسی پس از تشییع پیکر این عالم ربانی در صحن جامع حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امین الله و قرائت قرآن مجید آغاز شد و سپس رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در صحن حرم مطهر رضوی نماز بر پیکر آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را اقامه کردند.

پیکر آیت‌الله واعظ‌ طبسی نماینده ولی‌فقیه در استان‌های خراسان و تولیت آستان قدس رضوی ظهر شنبه با حضور رهبر معظم انقلاب و جمع کثیری از مسئولان عالی رتبه نظام و مردم غیور و ولایی مشهد طی مراسمی باشکوه در رواق توحید خانه بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) به خاک سپرده شد.

علاوه بر حضور با سعادت رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع آیت الله واعظ طبسی مقامات عالی رتبه بسیاری از جمله رئیس جمهور ایران اسلامی، وزیر کشور، رئیس قوه قضائیه، دستیار ویژه رئیس جمهوری، رئیس دفتر ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهوری، وزرای بهداشت و اطلاعات، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین جمعی دیگر از اعضای هیئت دولت در مراسم تشییع آیت الله طبسی حضور یافتند.