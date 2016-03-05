فضل الله شریعت پناهی سرپرست شبکه یک سیما در بازدیدی که امروز شنبه ۱۵ اسفندماه از پشت صحنه سریال «دودکش ۲» به کارگردانی محمد حسین لطیفی داشت در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اقبال خوبی که مخاطب از «دودکش ۱» داشت و همچنین استقبال از سری دوم، سوم و چهارم سریال پایتخت قرار شد سری دوم «دوکش» نیز با نام دیگری ساخته شود.

وی افزود: طنز سری دوم «دودکش» با توجه به آنچه که کارگردان گفته است نسبت به سری اول بیشتر خواهد بود و من امیدوارم که «دودکش ۲» کار خوبی باشد. احتمالا قسمت اول این سریال از ۲۹ اسفند روی آنتن برود.

سرپرست شبکه یک سیما درباره برنامه ریزی های شبکه یک در سال آینده عنوان کرد: من دوست دارم شبکه یک نسبت به گذشته با نشاط تر باشد و با توجه به اینکه این شبکه باکس های خبری و برنامه های چالشی زیادی دارد باید در ساعات اولیه شب برنامه های مفرح، شاد و آرامش بخش داشته باشد و احتمالا در نیمه اول سال از ساعت ۱۸ و ۱۹ بعدازظهر به بعد شاهد چنین برنامه هایی باشیم.

شریعت پناهی برنامه هایی مسابقه محور را در راستای همین سیاست ها دانست و عنوان کرد: مسابقه یکی از ساختارهایی است که موجب نشاط و شادی می شود و امسال ما در برنامه های نوروز، دو باکس مسابقه داریم که در تابستان و ماه رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

بازگشت شهیدی فرد به شبکه یک از سال آینده

سرپرست شبکه یک سیما در ادامه درباره حضور محمدرضا شهیدی فرد در این شبکه برای اجرای برنامه توضیح داد: شهیدی فرد قرار بود از ابتدای زمستان مشغول برنامه «خندوانه» شود و حالا که این برنامه به تعویق افتاده است فکر می کنم تا آخر تابستان درگیر این برنامه باشد. از طرفی ما برای باکس های آخر شب مشکلات زیادی داریم و باید نوعی دگرگونی و تحول در این بازه زمانی داشته باشیم تا بتوانیم از یک برنامه شبانه استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: خود شهیدی فرد خیلی دوست داشت که برنامه «پارک ملت» را ادامه دهد و صحبت های ما هم مبنی بر این بود که سر او خلوت شود تا ببینیم چند روز در هفته و چند ساعت می توانیم با هم برنامه داشته باشیم.

شریعت پناهی درباره اجرای سیدعلی ضیاء در این شبکه یادآور شد: بعد از ویژه برنامه تحویل سال، تا ابتدای تابستان برای حضور وی در برنامه شبکه یک کنداکتور نداریم و برنامه ریزی هم نکرده ایم.

مسبب اصلی در «شیوع» ربطی به دولت و کشور افغانستان نداشت

سرپرست شبکه یک سیما در بخش دیگری از سخنان خود درباره سریال «شیوع» و انتقاداتی که در چند قمست اول نسبت به آن مطرح شد عنوان کرد: وقتی عده ای چند قسمت اول این سریال را دیدند شائبه توهین به افغانها برایش پیش آمده بود اما ما به هیچ عنوان قصد اهانت به افغان ها را نداشتیم و بعد از چند قسمت مشخص شد که مسبب اصلی در انتقال بیماری در سریال ربطی به دولت و کشور افغانستان ندارد.

شریعت پناهی اضافه کرد: خواهش من از تمام اقشار این است که به سرعت نسبت به یک سریال یا برنامه واکنش نشان ندهد. هیچ کس در این سریال بدنبال توهین نبود و به نظر می رسید که شائبه پیش آمده بیشتر یک سوءتفاهم بود که حل و فصل شد.

وی در ادامه درباره مشخص شدن مدیران گروه های شبکه یک عنوان کرد: قرار بود مدیران گروه ها در سال جاری مشخص شوند اما درگیر انتخابات و دیگر مسائل شدیم و امیدواریم که در سال آینده مدیران منصوب شوند. چند مدیر هم که قرار بود به شبکه یک بیایند در شبکه های دیگر مشغول برنامه های نوروزی بودند و مدیرانشان از من خواستند تا حکمشان بعد از انتخابات صادر شود. با این حال من به دنبال این هستم که قبل از نوروز حکم مدیر گروه اجتماعی شبکه را صادر کنم.

دو باکس ویژه برای کودک و خردسال و نوجوان

سرپرست شبکه یک سیما درباره گروه کودک و نوجوان این شبکه نیز یادآور شد: ما دو باکس کودک و خردسال را برای بازه زمانی صبح تا ظهر و باکس نوجوان را برای عصر در نظر گرفته ایم و گروه کودک و نوجوان ماموریت خود را در این دو بازه زمانی پی خواهد گرفت.

وی در پایان درباره حضور فیتیله ای ها در ویژه برنامه نوروزی شبکه یک گفت: ما به دنبال این هستیم که حضور فیتیله ای ها در این شبکه ادامه پیدا کند با آقایی تهیه کننده این شبکه هم صحبت کرده ایم و قرار بر این شد که کار آنها در ایام نوروز برای مخاطب بزرگسال آغاز شود و اگر مورد استقبال قرار گرفت ادامه پیدا کند. این ویژه برنامه در ایام نوروز با عنوان «هفت سین را بچین» آغاز به کار می کند و بعد از ایام نوروز به «سفره را بچین» تغییر نام می دهد و احتمالا در اعیاد در مناسبت های شعبانیه پخش می شود.