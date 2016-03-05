مجموعه صنایع دستی و گردشگری نور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در محل استانداری زنجان افزود: مجموعه صنایع‌دستی، و گردشگری نور طی سال آینده افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی این مجموعه در عوارضی اتوبان زنجان به تبریز درفروش محصولات صنایع‌دستی استان بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به راه‌اندازی بازارچه صنایع‌دستی در محل رختشوی‌خانه زنجان، گفت: در این بازارچه ۲۸ غرفه در زمینی به مساحت هزار مترمربع احداث‌شده است.

رحمتی تأکید کرد: برای این بازارچه بیش از نیم میلیارد تومان هزینه شده و برای ۵۳ نفر اشتغال‌زایی به همراه دارد.

وی افزود: در این بازارچه صنایع‌دستی، کارگاه میناکاری، شربت خانه فعالیت خواهند داشت و به مسافران نوروزی خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: راه‌اندازی این بازارچه در استان زنجان در شناساندن فرهنگ و هویت و آداب و رسوم مردم استان به مسافران مؤثر خواهد بود.

رحمتی افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان برای جذب مسافران نوروزی از ایده‌های نو استفاده می‌کند.