به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز درختکاری خانه سینما بعد از ظهر امروز شنبه پانزدهم اسفند ماه با حضور جمع کثیری از اهالی سینما در محل ساختمان شماره دو خانه سینما برگزار شد.

رضا میرکریمی، مدیرعامل خانه سینما در ابتدای این مراسم گفت: از سازمان زیباسازی و بنیاد فارابی در خانه سینما برای برگزاری این مراسم تشکر می کنم، اما پیش از هر چیز فکر می کنم باید با زمین صحبت کنم. به عنوان مادری که به او سال ها بی مهری کرده ایم و باید از او برای این مسئله عذرخواهی کنیم. ما ساکنان زمین چقدر به این سیاره بدی کرده ایم که تن آن تب آلود شده است و باید به او قول بدهیم که بچه های خوبی باشیم.

وی ادامه داد: می خواهم به زمین بگویم که بیشتر از این گرم نشود. ما به زمین بدی کرده ایم، گناه درختان، پرندگان و ماهی ها چیست. آنها که نمی دانند ما با زمین چه کرده ایم. اگر در آینده تصاویر این مراسم توسط افرادی که در این برنامه حضور نداشته اند، دیده شود فکر می کنند که ما الان در اردیبهشت و در آستانه تابستان هستیم. باید قول دهیم که بچه های خوبی برای زمین باشیم و به آنچه که پدرانمان به ما گفته اند، عمل کنیم.

مدیرعامل خانه سینما تاکید کرد: گروه های مرجع مانند سینما که می توانند در افکار عمومی تاثیرگذار باشند، می توانند در دفاع از محیط زیست و دفاع از آنچه که فرزندان ما به آن نیاز دارند، موثر باشند.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: درخت جایگاه ویژه ای در فرهنگ ما دارد که می توان ساعت ها درباره آن حرف زد. درخت آنقدر اهمیت دارد که اگر در ایام حج به درختی صدمه زده شود، باید دیه آن پرداخت شود. تهران فضای سبز مناسبی دارد. پیش از انقلاب تهران با جمعیت ۳ میلیون نفر فضای سرانه نیم متر داشت. این در حالی است که امروز با ۹ میلیون نفر جمعیت دارای فضای سبز سرانه ۱۵.۵ متر است، این در حالی است که سرانه استاندارد فضای سبز در دنیا ۱۵ متر است. خوشبختانه امروز تهران دارای فضای سبز درخت، چمن و گل است.

وی ادامه داد: فرهنگ توسعه درخت توسط هنرمندان می تواند در جامعه توسعه پیدا کند و هنرمندان می توانند موضوعاتی از این دست را در دستور کار خود قرار دهند.

صلاحی تصریح کرد: خوشحالم که در سال ۹۴ سازمان زیباسازی با دست کشیدن از تابلوهایی با هدف تبلیغ کالاهای اقتصادی در شهر و تحمل ضرر ۷۰ میلیون تومانی فضای فرهنگی قابل توجهی را از طریق این تابلوها ایجاد کرده که از آن جمله می توان به پروژه نگارخانه ای به وسعت یک شهر اشاره کرد. همچنین امروز ما شاهد این هستیم که توسط این تابلوها موضوعات بهداشتی مورد نیاز جامعه و توجه فضای سبز ارایه می شود.

رئیس سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران بیان کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته درست در روز هفدهم اسفند ماه در جلسه‌ای با مدیران گفتند زمانی که از شرق تهران رد می شوم احساس خفگی به من دست می دهد و همان جا از آقای قالیباف شهردار تهران خواستند تا فضای سبز مناسبی را برای تفریح کردن آماده کنند. این دستور در کوتاه ترین زمان ممکن عملی شد و یک هزار و ۴۰۰ هکتار به فضای سبز شهر تهران اضافه شد.

وی با اشاره به هنرمندان بیان کرد: از تمام هنرمندانی که در آثار خود به موضوع محیط زیست اهمیت می دهند، تشکر می کنم و امیدوارم توجه به این موضوعات به خصوص حفظ و نگهداری از آب و فضای سبز بیشتر مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم همه ما در سال آینده دست به دست هم دهیم و چند کار هنری با موضوع فضای سبز و حفظ آب تولید کنیم.

عیسی علیزاده رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه این مراسم گفت: ما در سال ۹۴ تصمیم گرفتیم تا فضای شهر را فدای کالای تبلیغاتی که به نفع شهر تهران نیست، نکنیم و بیش از هر چیز به موضوع سلامت و محیط زیست و مطالعه اختصاص دهیم. اگر حمایت و مساعدت اهالی فرهنگ و هنر همراه ما باشد، می توانیم فرهنگ توسعه فضای سبز را در کشور افزایش دهیم.

احمد مسجدجامعی نیز در این مراسم، توضیح داد: این تهران که برخی با آن بد هستند، خیلی جای خوبی است و از قدیم به آن چنارستان می گفتند حتی بعضی از محله های این شهر ما نام اسامی درختان مزین شده است که از آن جمله می توان به ونک و نارمک اشاره کرد. نوروز که جشن ملی ایرانیان است نیز به دلیل طراوت و سرسبزی است که در چنین فصلی اتفاق می افتد.

در پایان این مراسم، ۸ درخت توسط هنرمندان در حیاط خانه سینمای شماره دو کاشته شد که ۲ درخت به نام های زنده‌یاد سیف‌الله داد و زنده‌یاد علی حاتمی نامگذاری شدند. همچنین مجید مظفری نیز به یاد علی نصیریان یک نهال کاشت و عنوان کرد که نباید فقط برای هنرمندان از دست رفته چنین یادگاری بماند و باید یاد هنرمندان زنده هم تا زمانی که هستند، گرامی داشته شود.