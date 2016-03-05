زمان اتصال به ویزا و مسترکارت/ صدور ۳۰۰ میلیون کارت بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی عصر امروز در دومین همایش تجاری ایران و اروپا با بیان اینکه نظام‌های پرداخت در ایران رشد گسترده ای داشته است، گفت: با وجود رشد گسترده نظام‌های پرداخت در ایران، به دلیل عدم وجود ارتباطات بین المللی این رشد به صورت گلخانه ای بوده است. رشد درونی باعث شکوفایی شرکت های داخلی شد، لیکن آنها را از استاندادرها و عملکردهای جهانی دور ساخت.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به بهره مندی از شبکه های نقل و انتقال بین المللی، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها نقل و انتقالات ایران در سطح بین المللی با مشکلاتی مواجه شد و اکنون زمان مناسبی برای طرفین است تا در زمینه پرداخت کارتی با تعاملات سازنده به خصوص در زمینه ویزا و مسترکارت نتایج مثبتی حاصل شود.

وی با ارائه آماری در زمینه مشتریان بانک‌ها در کشور، گفت: در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانک در ایران وجود دارد و از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارائه می دهند.

حکیمی افزود: از سال ۲۰۰۲ سیستم پرداخت بین بانکی (شتاب) در ایران آغاز به کار کرده است و در این راستا در سال ۲۰۰۶ سانتا و در سال ۲۰۰۹ سامانه پایا راه اندازی شد. سامانه تسویه چک (چکاوک) نیز در سال ۲۰۱۴ به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شتاب انجام می شود، افزود: تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالاست و تصور اینکه پرداخت‌ها بدون کارت انجام گیرد، غیرممکن است، چرا که در مبادلات روزانه مردم اسکناس جایگاه ناچیزی دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، استانداردسازی و هنجارمند کردن سیستم های پرداخت را از چالش‌های این بخش در پسابرجام عنوان کرد و گفت: نظام‌های پرداخت در ایران باید به گونه ای اصلاح شود تا بتوانیم با کشورهای منطقه، مراودات بانکی از طریق سیستم‌های ‌پرداخت داشته باشیم.

وی با انتقاد از عدم کاربردی بودن توسعه فناوری اطلاعات در ایران، افزود: نگرش بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات در خصوص استفاده از فناوری‌های اطلاعات متاسفانه با نیازهای تجاری واحدهای کسب و کار سازگاری و هماهنگی ندارد و باید بانک‌ها در این زمینه با ارائه محصولاتی که جنبه کسب و کار آنها همانند جنبه فناوری شان به خوبی دیده شود، حرکت کنند.

حکیمی با اشاره به رشد گسترده شبکه نظام‌های پرداخت در فاصله سال‌های بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، تصریح کرد: اکنون زمان آن است که در کنار توسعه شبکه به روزآمد بودن آن نیز توجه شود و سرمایه گذاری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هزینه متصور برای نگهداری نظام های پرداخت در ایران را حدود ۲ میلیارد دلار در سال و درآمد آن را حدود ۷۵۰ میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: خلاء بزرگی بین هزینه و درآمد در این خصوص وجود دارد و لازم است در درازمدت سرمایه گذاری گسترده ای انجام شود، البته یکی از روش‌های تامین هزینه ها استفاده از یارانه هاست اگرچه در این زمینه مقاومت‌هایی در بازار وجود دارد.