به گزارش خبرنگار مهر، ایگور استیماچ ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به دیدارهای دشوار تیمش مقابل النصر امارات اظهار داشت: در هفتههای گذشته دیدارهای دشواری را پشتسر گذاشتیم و دیدار مقابل النصر بازی سختی برای ما به شمار میرفت اما متأسفانه در نیمه دوم بازی دوم از این دیدارها، نتیجه به ضرر سپاهان به پایان رسید.
وی با بیان اینکه تیم ما در یک ماه گذشته تلاشهای بسیاری برای پیروزی در مسابقات خود انجام داده، تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که در مسابقات لیگ داخلی موفق باشیم زیرا با وجود شکست دوم مقابل النصر در حال حاضر نتایج راضیکننده است اما موضوع نگرانکننده، این نتایج در لیگ داخلی به شمار میرود.
سرمربی تیم سپاهان با اشاره به تمرکز تیمش برای دیدار مقابل صبای قم ادامه داد: ما باید در مسابقه فردا همه توان و انرژی خود را به کار بگیریم تا با پیروزی مقابل صبا شرایط خود را در جدول ردهبندی لیگ برتر بهبود بخشیم.
وی با اشاره به اظهارات بلاژویچ سرمربی سابق تیم ملی ایران درباره او افزود: به نظرم دلیلی برای پاسخ دادن من به این موضوع کماهمیت وجود ندارد زیرا او بارها از این صحبتها بر زبان آورده است. حقیقت این است که بلاژویچ چون در این سن یک مربی فعال نیست، برای آنکه توجه رسانهها را به خود جلب کند، این حرفها را زده است و این موضوع تأثیری بر علاقه من به او نمیگذارد.
استیماچ با بیان اینکه رحمان احمدی فردا دروازهبان اصلی سپاهان است، تصریح کرد: خوشحال هستم که فردا علی دایی را از نزدیک میبینم زیرا او بازیکنی است که به افتخارات غیرقابل وصفی دست پیدا کرده و دیدن او برای من افتخار است.
وی با اشاره به غیبت برخی بازیکنان سپاهان در ترکیب این تیم اضافه کرد: بازی با النصر نشان داد که ما بازیکنان خوبی در ترکیب خود داریم و میتوانیم از همه ۲۵ بازیکن خود استفاده کنیم و نیاز به تغییر در این بازیکنان وجود ندارد.
نظر شما