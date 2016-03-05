بوستان سرو قامتان دانشگاه تبریز ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، رییس دانشگاه تبریز در آغاز این مراسم گفت: غرس نهال به یاد و نام شهدای دانشجو و با عنوان "بوستان سرو قامتان" اقدام شایسته ای است که از سوی مدیریت های مختلف دانشگاه تبریز و با همکاری تشکل ها و کانون های دانشجویی انجام شد.

محمدرضا پور محمدی افزود: تبریز از قدیم دارای باغات بسیار سرسبز و انبوهی بوده ولی اینک فقط محوطه دانشگاه تبریز در کنار پارک بزرگ ائل گلی، دو نقطه سبز شهر تبریز به شمار می روند، افزود: محوطه دانشگاه با بالغ بر ۴۵ هکتار مساحت فضای سبز، ۳۷ هکتار درختکاری با حدود ۴۰ هزار اصله درخت، از سرسبزترین و زیباترین دانشگاه های کشور است.

همین گزارش حاکیست: این مراسم با حضور قاسم صمدیان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، محمدحسین حسن زاده، رییس سازمان پارک ها و فضای سبز کلانشهر تبریز، رسول موسائی، شهردار منطقه دو کلان شهر تبریز، هیات رییسه، مدیران و دانشجویان دانشگاه تبریز برگزار شد.

در این مراسم ۱۵۰۰ اصله نهال میوه و ۱۵۰۰ بوته گل رز در ۳۰۰ گونه متنوع با عنوان" بوستان سرو قامتان" به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان، غرس شد و هر نهال به اسم شهیدی نام گزاری شده و با پلاکی مشخص شده است.

خاطر نشان می شود؛ این مراسم به همت مدیریت های امور اداری و پشتیبانی، امور فرهنگی، اداره شاهد و ایثارگر، کانون دانشجویی محیط زیست و انجمن اسلامی دانشجویان انجام شد.