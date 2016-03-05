  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۷

شهردار اصفهان خبر داد:

کاشت درخت به یاد شهدای اهل رسانه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان

کاشت درخت به یاد شهدای اهل رسانه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: به یاد شهدای اهل رسانه و به احترام تمام اهالی مطبوعات، ۱۹ نهال‌ درخت در فضای سبز مجتمع مطبوعاتی و فرهنگی اصفهان همزمان با روز درختکاری، کاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر شنبه در مراسم درختکاری به یاد شهدای اهل رسانه اظهار  داشت: با توجه به ۱۹ شهدای رسانه در اصفهان، ۱۹ نهال درخت کاشته شد.

وی بیان داشت: درخت و درختکاری یکی از موضوعات پر اهمیت در حوزه شهری و شهرداری است به طوری که تلاش داریم فرهنگ درختکاری را در تمام خانواده‌های اصفهان نهادینه کنیم.

شهردار اصفهان با اشاره به کاشت ۳۰ هزار اصله درخت به نام شهدای انقلاب اسلامی ایران در استان اصفهان، گفت: درخت و درختکاری محدود به یک هفته نیست و تصمیم داریم این امر نیکو و پسندیده را در تمام طول سال به شکل مستمر انجام دهیم.

وی با اذعان به اینکه درختکاری در فضای امروز که با انواع آلاینده‌ها و بیماری‌ها مواجهیم، دارای اهمیت دوچندان است، اظهار داشت: شهرداری به تنهایی نمی‌تواند امر درختکاری را به دست بگیرد بلکه این سنت پسندیده باید در تمام خانواده‌ها ریشه دار شده و مردم در نگهداری از درخت و پرورش گیاه اهتمام ورزند.
 
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در هفته درختکاری برای ۱۵ منطقه تحت پوشش شهرداری برنامه‌های مجزا در نظر گرفتیم، گفت: در سبقه تاریخی و سفرنامه استان، «اصفهان» باغ شهری بوده است که امروز نیز باید تمام مردم این شهر سنتی و تاریخی سفیران درختکاری باشند و اصفهان را همچون گذشته به باغی سبز مبدل سازند.

کد مطلب 3573267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها