آمریکا به دوران پس از نابودی داعش در عراق چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «برایت مکورک» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف موسوم به ضد داعش طی سخنانی در خصوص عملیات آزادسازی موصل اظهار داشت: عملیات بازپس گیری موصل از دهم ماه گذشته آغاز شد و نخستین دستاوردهای آن نیز هنگامی که راه ارتباطی میان موصل و الرقه قطع گردید، آشکار شد. وی افزود: عملیات آزادسازی این شهر بسیار پیچیده است.

برایت مکورک در ادامه سخنان خود همچنین گفت: ائتلاف در حال مشورت به منظور هماهنگی با نیروهای پیشمرگه و اهل تسنن است تا برای حمله علیه داعش در موصل به سطح مطلوبی از آمادگی برسد.

مکورک در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اصلاحات در عراق نیز تصریح کرد: از اصلاحات حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور حمایت می کنیم که دارای دولتی قوی و برخوردار از حمایت گروه های سیاسی است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص مناطق آزاد شده از دست داعش نیز گفت: این گروه تروریستی موجب تخریب این مناطق گشته و به دلیل بمب هایی که در این مناطق رها کرده است، موجب کشتار مردم شده است.

برایت مکورک در همین راستا تصریح کرد: صندوق سازمان ملل ۱۰۰ میلیون دلار به منظور حمایت از ثبات در مناطق آزاد شده از دست داعش اختصاص داده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش در رابطه با این گروه تروریستی تصریح کرد: ما فقط بر روی نابودی داعش تمرکز نکرده ایم بلکه ما به دوران پس از نابودی این گروه تروریستی چشم دوخته ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مذاکرات صلخ سوریه نیز عنوان کرد: گروه های سوری نخستین بار طی ۵ سال گذشته طبق قطعنامه شورای امنیت دور یک میز نشستند.

مکورک همچنین در رابطه با سد موصل نیز گفت: این سد یکی از خطرناک ترین سدهای موجود در جهان است که تعمیر آن با کندی پیش می رود.

وی در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم ارائه کمک نظامی به عراق به دلیل وجود بحران اقتصادی در این کشور تاکید کرد.