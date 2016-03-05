به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر شنبه در همایش شهرداران استان لرستان کار در شهرداری را به دلیل وجود سیستم هزینه ای و درآمدی و تعامل با اعضای شورای شهر را دشوار خواند و اظهار داشت: طی سال های اخیر اتفاقات خوبی در شهرداری های استان رخ داده و چهره شهرها بسیار تغییر کرده است.

وی اقدامات شهرداری خرم آباد در بحث تنظیف شهر در زمان انتخابات را مثبت دانست و بیان داشت: در تنها شهری که روز بعد از اتمام تبلیغات انتخابات اثری از تبلیغات وجود نداشت شهر خرم آباد بود از اینرو طی تماسی مجله تخصصی مدیریت شهری تهران خواسته است این تجربه را در اختیار دیگر شهرها قرار دهیم.

شهردار خرم آباد از تشکیل ستاد تسهیل سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: قول می دهیم مانند سنوات گذشته در حد توان به مسافران نوروزی خدمات رسانی کرده و کارنامه قابل قبولی در این زمینه ارائه دهیم.

عیدی بیرانوند به در دست احداث بودن ۱۲۰ هکتار فضای سبز توسط شهرداری خرم آباد اشاره کرد و افزود: این در حالی است که کل سرانه فضای سبز خرم آباد ۱۱۰ هکتار بوده و اکنون ۱۲۰ هکتار دیگر در حال ساخت است.

وی سال ۹۵ را سال شکوفایی شهر خرم آباد از نظر خدمات شهری و فضای سبز دانست و عنوان کرد: برج های دوقلوی کیو شاهکاری است که در مرکز استان در حال ساخت بوده که با تکمیل آن برندی برای استان محسوب خواهد شد.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه روزی هزار تن آسفالت در شهر خرم آباد پخش می شود، اضافه کرد: میزان پخش آسفالت در شهر خرم آباد طی سال جاری معادل سه برابر سال گذشته بوده است و در روزهای باقیمانده از سال جاری۲۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر خرم آباد پخش می شود.

عیدی بیرانوند تصریح کرد: شهرداری خرم آباد تفاهم نامه ای با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد کرده که در صورت تصویب اعضای شورای شهر به میزان دو برابر بودجه سال جاری شهرداری پروژه در این شهر ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه کار وصول مطالبات شهرداری در بسیاری از استان ها به بخش خصوصی واگذار شده است، ادامه داد: مدت یکسال است که ما با شورای شهر برای وصول مطالبات شهرداری به بخش خصوصی رایزنی می کنیم ولی تا کنون به نتیجه ای نرسیده ایم.

عیدی بیرانوند وجود بانک شهر را ظرفیتی مناسب برای شهرداری ها خواند و گفت: لازم است شهرداری های استان به این سیستم مالی وصل شوند تا بخش قابل توجهی از مشکلات مالی آن ها برطرف شود.