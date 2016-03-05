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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

طالبان در مذاکرات ماه مارس به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی‌کند

طالبان در مذاکرات ماه مارس به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی‌کند

منابع دیپلماتیک اعلام کردند: طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در ماه مارس و به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، منابع دیپلماتیک اعلام کردند: طالبان در مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان و به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی کند. این مذاکرات پس از رسیدن طالبان به خواسته هایشان نه در اسلام آباد بلکه در دوحه قطر و در ماه آوریل یا می برگزار خواهد شد.

در ادامه آمده است: گروه طالبان پس از رهایی زندانیان این گروه از زندانهای افغانستان و نیز خارج شده گروه طالبان از لیست سیاه با دولت کابل حاضر به مذاکره خواهد شد.

در بیانیه دفتر طالبان افغانستان در قطر نیز آمده است: تا حال «ملا اختر منصور» به کسی برای انجام مذاکرات مجوز نداده است و تا برآورده نشدن تمام پیش شرطهای لازم طالبان در مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان شرکت نمی کند.

لازم به ذکر است چهارمین نشست مقدماتی مذاکرات صلح افغانستان در ۲۳ فوریه با مشارکت افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل برگزار شد. در بیانیه این نشست اعلام شد، مذاکرات مستقیم طالبان با دولت افغانستان در اوایل ماه مارس و در اسلام آباد برگزار خواهد شد. اما دفتر طالبان در قطر اعلام کرد از چگونگی این مذاکرات اطلاعی ندارد و انجام مذاکرات در تاریخ مذکور را رد می کند.

کد مطلب 3573278
علی کاووسی نژاد

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