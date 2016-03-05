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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۵۰

هفته بیست و دوم لیگ برتر؛

گسترش فولاد با پیروزی برابر قعرنشین هفتم شد

گسترش فولاد با پیروزی برابر قعرنشین هفتم شد

تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با پیروزی برابر استقلال اهواز جای تراکتورسازی در رده هفتم جدول رده بندی را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز از ساعت ۱۵ امروز دیدار خود را در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر برگزار کردند که در پایان تیم گسترش فولاد ۴ بر صفر حریف اهوازی خود را شکست داد و جهشی چند پله ای در جدول رده بندی داشت.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد برگزار شد، محسن حمیدی (۳۸) و لئوناردو پیمنتا (۴۲ - پنالتی و ۵۰) و سامان نریمان جهان (۷۹) برای شاگردان فراز کمالوند گل زدند.

گسترش فولاد تبریز که قبل از این در رده دهم جدول رده بندی قرار داشت با این پیروزی ۳۱ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر جای تراکتورسازی در رده هفتم را گرفت. استقلال اهواز هم با ۹ امتیاز همچنان در قعر جدول رده بندی قرار دارد.

در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر روز یکشنبه سه دیدار به شرح زیر برگزار خواهد شد:

* نفت تهران - ذوب آهن اصفهان - ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی
* سپاهان اصفهان - صبای قم - ساعت ۱۵ ورزشگاه فولادشهر
* پرسپولیس - تراکتورسازی - ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 3573279
رضا خسروي

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