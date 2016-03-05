به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورانفرد ظهر شنبه در نشست کارگروه گردشگری استان افزود: امسال ۱۶ آمبولانس جدید به پایگاه های اورژانس جاده ای استان اضافه شد.

وی با بیان اینکه ۳۵ پایگاه اورژانس در جاده های استان مستقر است، اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال چادرهای سلامت برای رفاه حال مسافران دایر می شود که این چادرها از ساعت هشت صبح تا هشت شب آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

پورانفرد تصریح کرد: همچنین مراکز شبانه روزی امداد جاده ای بین راهی نیز به صورت شبانه روزی به مسافران خدمات رسانی خواند کرد.

وی با بیان این مراکز در جاده های سی سخت٬ لنده٬ پاتاوه٬ لیکک و... و. نیز فعال هستند، اظهار داشت: ۱۴ پایگاه در استان در ایام نوروز آماده خدمات رسانی هستند که ار این تعداد شش پایگاه ثابت و هشت پایگاه نیز سیار هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در آستانه سال ۹۵ نرخ کرایه مسافربری‌های برون‌شهری در استان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

علی خوان‌پایه افزود: هر ساله و در آستانه سال جدید شاهد اعلام نرخ جدید مسافربری‌های برون‌شهری هستیم که نرخ کرایه تاکسی‌های برون‌شهری از تاریخ ۱۹ اسفند ماه و نرخ کرایه اتوبوس‌های برون‌شهری از ۲۵ اسفند ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی بیان داشت: اداره‌کل حمل و نقل و پایانه‌ها در راستای تبلیغات و اطلاع‌رسانی صحیح با همکاری صدا و سیمای مرکز استان برنامه‌های آموزشی تهیه و تدارک دیده که از امروز تا آخر اسفند ماه این برنامه‌ها به روی آنتن می‌رود.