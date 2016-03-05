برتری قاطع گسترش فولاد برابر استقلال اهواز/فراز از امیر پیشی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد به مصاف هم رفتند و در پایان گسترش فولاد موفق شد این بازی را با نتیجه پرگل و قاطع چهار بر صفر به نفع خود به پایان برساند.

گل اول تیم گسترش فولاد را حمیدی در دقیقه ۳۷ به ثمر رساند و گل دوم و سوم این تیم را نیز پیمنتا در دقیقه ۴۲ و ۵۰ به ثمر رساند. گل چهارم تیم تبریزی را نیز سامان نریمان جهان در دقیقه ۷۹ به ثمر رساند.

گسترش فولاد با این سه امتیاز ۵۱ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بالا از تیم همشهری تراکتورسازی در جدول پیشی گرفت و در مکان هفتم جدول جای گرفت.